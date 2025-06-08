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Мопеды в СССР: маленький транспорт — большие амбиции

1:07
Авто

Когда велосипед оказался слишком простым, а мотоцикл — ещё роскошью, на сцену выходил мопед.

Рига-4 мопед
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рига-4 мопед

Именно он — верный друг школьника, дачника и первого любителя скорости.

Лёгкий старт в мир мототехники

Мопед — это почти как байк, но без страха и лишних затрат. Педали для старта, небольшой двигатель — и ты уже король улицы… ну или хотя бы двора. Он звучал скромно, но для многих был первым символом свободы и самостоятельности.

Своими руками — починка и тюнинг

Поломки — неизбежны. Но именно это делало мопед школой жизни: научиться починить двигатель, настроить карбюратор и даже придумать, как сделать выхлоп погромче. Соседи смотрели с уважением, а иногда с подозрением.

Транспорт для всех и каждого

Мопед был идеален для поездок на дачу, в магазин или просто покататься по району. Он не требовал прав, не занимал много места и был неприхотлив. Для многих это был первый шаг к настоящему мотоциклу — мечте о скорости и ветре.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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