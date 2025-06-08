Советские автомастерские: от гаражных гениев до очередей за запчастями

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Автомастерская в СССР — это был настоящий квест с элементами творчества и выживания.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Гараж

Где ещё можно было увидеть, как из пары железяк и старых деталей рождается машина почти как новая?

Гаражные гении

Когда официальные сервисы предлагали ждать месяц, на помощь приходили гаражные мастера. С мотором, который "стучал", и кузовом, которому не хватало пары деталей, они творили чудеса. Иногда не совсем по инструкции, зато с душой.

Очереди и дефицит

Запчасти были как редкие трофеи: чтобы достать нужную шестерёнку, приходилось стоять в длинных очередях, обмениваться "контактами" и иногда ждать несколько месяцев. Зато потом гордиться, что "автомобиль живёт и ездит".

Автомастерская — место общения

Это не просто ремонт — это сообщество, где обсуждали последние новости, делились советами и даже спорили, чей "Жигуль" круче. Для многих это было больше, чем работа — это был стиль жизни.