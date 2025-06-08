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ЗИЛ, ГАЗ и КамАЗ: мастодонты советских дорог

2:29
Авто

Они были символами индустриальной мощи СССР, двигателями стройки, сельского хозяйства и армии.

Камаз
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Камаз

ЗИЛ, ГАЗ и КамАЗ — три титана, без которых невозможно представить советские дороги. Они пахли соляркой, перегретым металлом и асфальтом. У каждого был свой характер, назначение и легенда.

Кто они — трудяги с кузовом и сердцем из стали?

ЗИЛ — рабочая лошадка большого города

Что за бренд: Завод имени Лихачёва, Москва Кто ездил: коммунальщики, военные, пожарные, шофёры-профессионалы

Особенности:

  • Самый узнаваемый — ЗИЛ-130 с голубой кабиной и белой крышей
  • Отличался мощным V8 двигателем и "вечно живой" ходовой
  • Использовался от МЧС до хлебозаводов, универсальный и надёжный.

Факт: "Если ЗИЛ заглох — значит, кто-то выдернул ключ зажигания".

ГАЗ — универсал на все времена

Что за бренд: ГАЗ — Горьковский автозавод Кто ездил: колхозники, снабженцы, строители, милиция

Особенности:

  • ГАЗ-53 — самый массовый среднетоннажный грузовик СССР
  • Прост в ремонте, "любит руки и проволоку"
  • Подходил для любых дорог и условий — от асфальта до просёлков.

Факт: У каждого второго сельского шофёра был ГАЗ. У кого не было — тот мечтал.

КамАЗ — сила и грузоподъёмность

Что за бренд: Камский автозавод, Набережные Челны Кто ездил: дальнобойщики, армия, промышленность

Особенности:

  • Первые модели — КамАЗ-5320 и его модификации
  • Мощный дизель, высокая грузоподъёмность (до 10+ тонн)
  • Использовался в международных перевозках и ралли "Париж-Дакар".

Факт: КамАЗ стал первым советским грузовиком, который вошёл в мировой класс по надёжности и мощности.

  • ЗИЛ — душа города и промышленности, компактный, мощный и универсальный.
  • ГАЗ — народный любимец: проще, дешевле, доступнее, но верный и выносливый.
  • КамАЗ — тяжеловес, рассчитанный на дальние расстояния и настоящие испытания.

Они были не просто машинами — они были соратниками, инструментами страны, которая строила, перевозила, защищала. Мастодонты советских дорог — их рёв моторов до сих пор звучит в ушах тех, кто сидел за рулём или ждал груз на складе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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