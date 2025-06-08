ЗИЛ, ГАЗ и КамАЗ: мастодонты советских дорог

Они были символами индустриальной мощи СССР, двигателями стройки, сельского хозяйства и армии.
ЗИЛ, ГАЗ и КамАЗ — три титана, без которых невозможно представить советские дороги. Они пахли соляркой, перегретым металлом и асфальтом. У каждого был свой характер, назначение и легенда.
Кто они — трудяги с кузовом и сердцем из стали?
ЗИЛ — рабочая лошадка большого города
Что за бренд: Завод имени Лихачёва, Москва Кто ездил: коммунальщики, военные, пожарные, шофёры-профессионалы
Особенности:
Факт: "Если ЗИЛ заглох — значит, кто-то выдернул ключ зажигания".
ГАЗ — универсал на все времена
Что за бренд: ГАЗ — Горьковский автозавод Кто ездил: колхозники, снабженцы, строители, милиция
Особенности:
Факт: У каждого второго сельского шофёра был ГАЗ. У кого не было — тот мечтал.
КамАЗ — сила и грузоподъёмность
Что за бренд: Камский автозавод, Набережные Челны Кто ездил: дальнобойщики, армия, промышленность
Особенности:
Факт: КамАЗ стал первым советским грузовиком, который вошёл в мировой класс по надёжности и мощности.
Они были не просто машинами — они были соратниками, инструментами страны, которая строила, перевозила, защищала. Мастодонты советских дорог — их рёв моторов до сих пор звучит в ушах тех, кто сидел за рулём или ждал груз на складе.
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