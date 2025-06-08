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Работа водителем автобуса в СССР: романтика, план и дисциплина на дизеле

3:04
Авто

Работа водителем автобуса в Советском Союзе — это не просто "сел, поехал, высадил".

автобус ЛАЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Anton2006s, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автобус ЛАЗ

Это целая эпоха, где романтика руля сочеталась с госзаказом, а дисциплина была не просто словом — за её отсутствие можно было остаться без премии. Или даже без руля.

Романтика: дым дизеля и уважение в глазах

Водитель автобуса — фигура почти героическая. Особенно если он работал на междугороднем маршруте или в суровых погодных условиях. В детстве многие мальчишки мечтали "стать шофёром" именно потому, что водитель в кожанке за рулём ЛиАЗа или Икаруса выглядел круче, чем учитель труда. Автобус казался гигантским кораблём, а водитель — капитаном.

К тому же в этой профессии были свои бонусы: немного уважения, немного дефицита (деталей, талонов, бензина — по ситуации), ну и командировки с суточными, которые иногда превращались в увлекательные "автобусные туры" по стране.

План: всё по норме, всё по счётчику

План — святое дело. Сколько рейсов, сколько километров, сколько пассажиров — всё это было строго подсчитано и занесено в графики. Уклониться от маршрута? Опоздать? Не довезти кого-то до конечной? Нет уж, голубчик. Всё контролировалось. Иногда — с таким энтузиазмом, что казалось, будто водитель перевозит не людей, а золотой запас.

С другой стороны, перевыполнение плана было делом почётным. И стимулируемым — пусть не всегда деньгами, но уж точно грамотами, портретами на доске почёта и шансом отправиться на слёт лучших передовиков.

Дисциплина: 6 утра — в гараже, 6 вечера — с инструктажем

Рабочий день начинался не с чашки кофе, а с прохождения медосмотра и тщательной проверки машины. Любой уважающий себя водитель знал: всё, что в автобусе скрипит, гремит или дымит — это потенциальный выговор. Поэтому приходилось самому быть и слесарем, и электриком, и немного экстрасенсом.

Алкоголь? Запрещён категорически. Даже если "только вчера и чуть-чуть". Нарушишь — прощай, водительское. Наряды, дисциплинарка, увольнение по статье. А слухи в депо разносятся быстрее, чем "ПАЗик" на спуске.

Были и минусы

Конечно, работа была не сахар. Постоянная вибрация, усталость, сидячий образ жизни, не всегда адекватные пассажиры. Плюс зимние рейсы, когда автобус отказывался заводиться, и приходилось греть его "по-народному": с тряпками, огнём и молитвами.

Но всё равно — гордость

Тем не менее, водитель автобуса в СССР — это была профессия с внутренним стержнем. Не за деньги (их было немного), не за карьеру (она была горизонтальной), а потому что кто-то должен был ездить. И довозить. И успевать. И крутить руль, зная, что на задних сидениях едет целая страна.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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