Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — что выбирают вместо и почему

Пока автосалоны продолжают навязывать габаритные SUV, всё больше водителей в России осознанно отказываются от кроссоверов.
Причина — не только в цене. Люди выбирают компактнее, проще и… умнее. Вот ТОП-6 машин, на которые сейчас массово пересаживаются россияне — и за которыми, похоже, будущее.
1. LADA Vesta
Почему выбирают: Отечественная, адаптированная к климату и дорогам, с дешёвыми запчастями. Версия Vesta NG особенно радует оснащением и дизайном. Ну и главное — расход топлива меньше, чем у любого китайского SUV.
Подходит тем, кто: Устал кормить АЗС и хочет реальную надёжность.
2. Toyota Corolla (б/у)
Почему выбирают: Легендарная живучесть, отличная репутация, простота обслуживания. Даже старенькая Corolla может пережить пару новых китайских моделей.
Подходит тем, кто: Ищет "вечный" автомобиль с честной механикой.
3. Hyundai Solaris/Kia Rio
Почему выбирают: Эти "корейцы" не нуждаются в представлении. Их легко продать, легко чинить, и они экономичны. Отличная замена громоздким SUV.
Подходит тем, кто: Хочет городской авто с минимальным головняком.
4. Volkswagen Polo (лифтбек)
Почему выбирают: Немецкий стиль, надёжная сборка и хороший комфорт за вменяемые деньги. Особенно любят за экономию и универсальность кузова.
Подходит тем, кто: Ценит баланс между "комфортом для семьи" и "не душит в обслуживании".
5. Renault Logan/Sandero
Почему выбирают: Слово "дешёвый" в хорошем смысле. Беспроблемная механика, клиренс почти как у кроссовера, плюс недорогое ТО.
Подходит тем, кто: Живёт за городом, но не хочет внедорожник.
6. Skoda Rapid
Почему выбирают: Багажник — почти как у универсала. Надёжный мотор, добротная сборка. Экономичный и выносливый, при этом с чешским вкусом к деталям.
Подходит тем, кто: Хочет семейный автомобиль без понтов.
Почему россияне перестали любить кроссоверы?
Расход: У SUV аппетит, как у волка.
Цена на ТО: Больше вес — дороже обслуживание.
Неоправданные понты: Многие поняли, что "высоко сижу" — это не аргумент.
Качество китайцев: Поспешили, купили — пожалели.
Итог: рациональность возвращается в моду
Насмотревшись на проблемы с новыми кроссоверами, люди начали выбирать автомобилем не по размеру, а по уму. И оказалось, что "маленький" вовсе не значит плохой. Скорее наоборот: скромнее — значит умнее.
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