Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — что выбирают вместо и почему

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Пока автосалоны продолжают навязывать габаритные SUV, всё больше водителей в России осознанно отказываются от кроссоверов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rudolf Stricker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Corolla e100

Причина — не только в цене. Люди выбирают компактнее, проще и… умнее. Вот ТОП-6 машин, на которые сейчас массово пересаживаются россияне — и за которыми, похоже, будущее.

1. LADA Vesta

Почему выбирают: Отечественная, адаптированная к климату и дорогам, с дешёвыми запчастями. Версия Vesta NG особенно радует оснащением и дизайном. Ну и главное — расход топлива меньше, чем у любого китайского SUV.

Подходит тем, кто: Устал кормить АЗС и хочет реальную надёжность.

2. Toyota Corolla (б/у)

Почему выбирают: Легендарная живучесть, отличная репутация, простота обслуживания. Даже старенькая Corolla может пережить пару новых китайских моделей.

Подходит тем, кто: Ищет "вечный" автомобиль с честной механикой.

3. Hyundai Solaris/Kia Rio

Почему выбирают: Эти "корейцы" не нуждаются в представлении. Их легко продать, легко чинить, и они экономичны. Отличная замена громоздким SUV.

Подходит тем, кто: Хочет городской авто с минимальным головняком.

4. Volkswagen Polo (лифтбек)

Почему выбирают: Немецкий стиль, надёжная сборка и хороший комфорт за вменяемые деньги. Особенно любят за экономию и универсальность кузова.

Подходит тем, кто: Ценит баланс между "комфортом для семьи" и "не душит в обслуживании".

5. Renault Logan/Sandero

Почему выбирают: Слово "дешёвый" в хорошем смысле. Беспроблемная механика, клиренс почти как у кроссовера, плюс недорогое ТО.

Подходит тем, кто: Живёт за городом, но не хочет внедорожник.

6. Skoda Rapid

Почему выбирают: Багажник — почти как у универсала. Надёжный мотор, добротная сборка. Экономичный и выносливый, при этом с чешским вкусом к деталям.

Подходит тем, кто: Хочет семейный автомобиль без понтов.

Почему россияне перестали любить кроссоверы?

Расход: У SUV аппетит, как у волка.

Цена на ТО: Больше вес — дороже обслуживание.

Неоправданные понты: Многие поняли, что "высоко сижу" — это не аргумент.

Качество китайцев: Поспешили, купили — пожалели.

Итог: рациональность возвращается в моду

Насмотревшись на проблемы с новыми кроссоверами, люди начали выбирать автомобилем не по размеру, а по уму. И оказалось, что "маленький" вовсе не значит плохой. Скорее наоборот: скромнее — значит умнее.