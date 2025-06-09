Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше

Иногда лучше обойти стороной даже модные и красивые машины. Особенно, если речь идёт о подержанных кроссоверах и внедорожниках, чья репутация в вопросах надёжности оставляет желать лучшего. На основе британского рейтинга What Car? и MotorEasy составлен список автомобилей, которые доставляют владельцам больше всего хлопот.
Популярный японский кроссовер, хорошо известный на российском рынке. Основные претензии — к бензиновым версиям: сбои в работе мотора, нестабильность на холоде, проблемы с надёжностью агрегатов. Дизельных моделей в России практически нет.
Крепкий с виду и солидный паркетник. Но обслуживание оказывается недешёвым, а надёжность — нестабильной. Владельцы сталкиваются с дорогими ремонтами, даже у моделей с небольшим пробегом. Сказывается и высокая стоимость запчастей.
Собрат "Кашкая” унаследовал схожие болячки. Особые претензии вызывает вариатор, электрика и надёжность подвески. Часто возникают мелкие, но назойливые поломки.
Красивая внешность скрывает сложный и капризный характер. Высокая цена владения, проблемы с электроникой, сложность ремонта. Автомобиль не прощает экономию на обслуживании.
В рейтинге оказался второй представитель Land Rover. Случаи частых поломок — не редкость. Особо часто жалуются на сбои в электронике. Некоторые экземпляры "гостят" у эвакуатора чаще, чем на трассе.
Французская элегантность с техническими издержками. По сути — приподнятый хэтчбек, в основе которого лежит Peugeot 208. Красивый, но нежный. Подвеска, коробка, электрика — всё требует внимания и вложений.
Лидер рейтинга. Слоган модели намекает на приключения, но чаще они происходят не на бездорожье, а в сервисе. Нестабильная электроника, постоянные "сюрпризы" в пути, высокая стоимость ремонта. Часто встречаются случаи, когда после 100 км поездки требуется вмешательство специалистов.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.