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Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше

2:50
Авто

Иногда лучше обойти стороной даже модные и красивые машины. Особенно, если речь идёт о подержанных кроссоверах и внедорожниках, чья репутация в вопросах надёжности оставляет желать лучшего. На основе британского рейтинга What Car? и MotorEasy составлен список автомобилей, которые доставляют владельцам больше всего хлопот.

Land Rover Discovery Sport
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Land Rover Discovery Sport

7 место — Nissan Qashqai (2014-2021)

Популярный японский кроссовер, хорошо известный на российском рынке. Основные претензии — к бензиновым версиям: сбои в работе мотора, нестабильность на холоде, проблемы с надёжностью агрегатов. Дизельных моделей в России практически нет.

6 место — Ford Kuga (2008-2013)

Крепкий с виду и солидный паркетник. Но обслуживание оказывается недешёвым, а надёжность — нестабильной. Владельцы сталкиваются с дорогими ремонтами, даже у моделей с небольшим пробегом. Сказывается и высокая стоимость запчастей.

5 место — Nissan X-Trail (2014-2021)

Собрат "Кашкая” унаследовал схожие болячки. Особые претензии вызывает вариатор, электрика и надёжность подвески. Часто возникают мелкие, но назойливые поломки.

4 место — Range Rover Evoque (2011-2019)

Красивая внешность скрывает сложный и капризный характер. Высокая цена владения, проблемы с электроникой, сложность ремонта. Автомобиль не прощает экономию на обслуживании.

3 место — Land Rover Discovery Sport

В рейтинге оказался второй представитель Land Rover. Случаи частых поломок — не редкость. Особо часто жалуются на сбои в электронике. Некоторые экземпляры "гостят" у эвакуатора чаще, чем на трассе.

2 место — Peugeot 2008 (2013-2019)

Французская элегантность с техническими издержками. По сути — приподнятый хэтчбек, в основе которого лежит Peugeot 208. Красивый, но нежный. Подвеска, коробка, электрика — всё требует внимания и вложений.

1 место — Land Rover Discovery (2004-2017)

Лидер рейтинга. Слоган модели намекает на приключения, но чаще они происходят не на бездорожье, а в сервисе. Нестабильная электроника, постоянные "сюрпризы" в пути, высокая стоимость ремонта. Часто встречаются случаи, когда после 100 км поездки требуется вмешательство специалистов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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