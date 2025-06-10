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Цвет машины как образ жизни: что выбирают скромные, смелые и те, кто не любит мыться

2:37
Авто

На улицах — однотонная палитра: белые, чёрные, серые. Но именно белый заметен особенно. Его чаще выбирают в городах и посёлках, хотя причины везде разные. В одних регионах лидируют светлые оттенки, в других — тёмные или яркие. Объяснение простое — подражание. Выбор цвета часто происходит бессознательно, по принципу "как у соседа" или "как у успешного человека".

Audi Q5 Sportback
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q5 Sportback

Почему выбирается белый цвет

Универсальность.

Подходит для авто любого размера и класса — от городского компакта до крупного внедорожника. Выглядит уместно и дорого.

Безопасность.

На дороге белый цвет виден лучше других. Это снижает риск аварий, особенно в тёмное время суток.

Жара переносится легче.

Светлый кузов меньше нагревается на солнце. Внутри не создаётся эффект "духовки", как в чёрных или тёмно-серых автомобилях.

Меньше затрат на чистоту.

На белом кузове меньше заметна пыль, царапины и разводы от дождя. Автомойка посещается реже.

Долговечность цвета.

Выгорание на солнце минимально. Оттенок остаётся свежим дольше.

Классика.

Белый воспринимается как стильная, вневременная база. Тренды приходят и уходят, а белый — остаётся.

Скрытые минусы белого цвета

Ржавчина бросается в глаза.

Любые следы коррозии выглядят особенно резко. Машина теряет в визуальной свежести.

Проблемы с покраской.

Оттенков белого множество. При локальном ремонте сложно попасть точно в тон — появляются пятна.

Скрытие дизайнерской работы.

На белом кузове плохо читаются формы, линии и штамповки. Внешность кажется проще и менее выразительной.

Другие цвета: плюсы и минусы

Чёрный.

Престижный, классический. Хорошо смотрится на крупных авто. Быстро пачкается, нагревается, требует частой мойки.

Серый.

Практичный, незаметный. Грязь не видна, выгорает слабо. Однако на дороге — самый "невидимый” цвет, особенно в дождь или сумерки.

Яркие цвета.

Привлекают внимание, подчёркивают характер машины. Но любое повреждение заметно сразу. Подбор краски — сложный и дорогой.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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