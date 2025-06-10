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Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом

Авто

На вторичке всё чаще появляются почти новые китайские машины с пробегом в 5-10 тысяч километров. Авто всего год-два, а его уже выставляют на продажу. Люди замечают это и начинают подозревать: "Разочарование, сломалась, срочно сбрасывает!" Но правда — не всегда так очевидна.

Кожаный салон автомобиля
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кожаный салон автомобиля

Разберём три главные причины, почему люди продают китайские авто практически новыми.

1. Автомобиль не оправдал ожиданий

Да, такое бывает. Кто-то недоволен посадкой, динамикой, эргономикой. Но вопреки ожиданиям, таких продавцов — меньшинство. Ведь продать почти новый авто — это сразу потерять до 20% стоимости. Поэтому многие просто пытаются адаптироваться: кто-то подкладывает проставки под сиденье, кто-то мирится с жёсткой подвеской.

Мелкие недочёты часто устраняют самостоятельно — лишь бы не терять сотни тысяч рублей при продаже.

2. Обстоятельства сильнее желания

Продажа почти нового автомобиля часто — вынужденная мера. Закрыть ипотеку, уволили, проблемы с бизнесом — и вот уже не до комфорта, важнее ликвидность. Кто-то не рассчитал кредитную нагрузку: взяли машину, а платить нечем. В этом случае авто становится первой жертвой.

Бывает и просто срочная нужда в деньгах — без трагедий, но с последствиями.

3. Просто захотелось что-то новенькое

Китайский автопром обновляется стремительно. Вчера был Chery Tiggo 7 Pro, сегодня — Tiggo 7 Pro Max с новым салоном. Кто-то ездит на машине год-два — и меняет, просто потому что может. Особенно если новинка выглядит интереснее, а трейд-ин оформляется за один день.

Например, взяли Changan CS55 Plus, а потом захотелось обогрев руля и полный привод. Сдали и взяли другой китайский авто — в этом весь смысл новой "быстрой" автологии.

А их правда так много

Да. Только с минимальным пробегом (до 15 тыс. км) по всей России продаются:

  • Haval — 509 шт.

  • Chery — 650 шт.

  • Geely — 644 шт.

  • Changan — 551 шт.

Причём в 80% случаев объявления размещают дилеры — это значит, машины массово сдаются по трейд-ину. И учитывая, что новых иномарок (не китайских) в продаже почти нет, такой тренд выглядит вполне объяснимо.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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