С каждым визитом в сервис сердце сжимается — может, лучше вложиться в прощание

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2:36
Авто

Раньше всё было проще: машина начала барахлить — пора менять. Но в 2025 году всё сложнее. Авто подорожали, детали не всегда доступны, а хорошие варианты на рынке разлетаются за часы. Поэтому прежде чем продать, нужна веская причина. И вот те случаи, когда продать — действительно лучший выход.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

1. После серьёзной аварии

Если повреждена геометрия кузова, двигатель или важные элементы под капотом — восстановление обойдётся дорого и не всегда будет надёжным. Продажа — разумный выход. Но если дефекты не критичны, имеет смысл сначала проконсультироваться с мастером: возможно, восстановление дешевле, чем кажется.

2. Кузов "съеден" коррозией

Небольшие пятна можно устранить. А вот сквозная ржавчина на несущих частях — это тревожный сигнал. Такой кузов не спасти — и продавать его лучше без промедления.

3. Двигатель или АКПП требует дорогостоящего ремонта

Проблемы с динамикой, дым, увеличенный расход масла и топлива — типичные признаки серьёзных поломок. Аналогично и с автоматом: рывки, шумы, задержки переключения. В таких случаях часто дешевле продать, чем чинить. С механикой ситуация проще — ремонт доступнее.

4. Бесконечные мелкие поломки

Если машина ломается часто и без видимых причин, проверьте её у нормального мастера. Иногда всё решает одна грамотная диагностика. А если и это не помогает — значит, пора расстаться.

5. Машина больше не подходит

Семья выросла? Поменялась работа? Переехали? Машина может перестать быть удобной — и тогда лучше искать вариант, который соответствует новой жизни. Например, менять седан на универсал или хэтчбек на кроссовер.

6. Обслуживание стало слишком дорогим

Детали дорожают, а на редкие авто запчасти вообще найти сложно. Если раньше содержание было комфортным, а теперь съедает бюджет — имеет смысл перейти на более доступную и популярную модель.

7. Заканчивается гарантия или появилось выгодное предложение

Продажа до окончания гарантии может избавить от будущих затрат. А ещё иногда дилеры предлагают отличные условия на новую модель. В этом случае обновление — не каприз, а разумный шаг.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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