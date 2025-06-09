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Покупатели не дураки: как подготовить машину, чтобы не сбивали цену

2:20
Авто

В 2025 году продать авто — уже не просто выставить объявление и ждать. Рынок перегрет, покупателей пугает каждая мелочь, а конкуренция в онлайне — как на кастинге: выигрывают те, кто выглядит уверенно и аккуратно. И да, разница между "продаётся месяцами" и "ушла за два дня" — в деталях.

Chevrolet Epica V250
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Chevrolet Epica V250

Начнём с главного: чистота — это не бонус, а оружие

Вылизанный салон, блестящий кузов и отсутствие личных вещей — всё это работает на первую реакцию. У машины должен быть "домашний” вид, чтобы в неё захотелось сесть. Работают:

  • химчистка обивки и потолка,

  • полировка фар и кузова,

  • обновление резинок и пластика,

  • отсутствие вещей, запахов и шерсти.

Перекупы не зря говорят: "Чистота — это плюс 15% к цене".

Не "не трогал”, а "всё проверено”

Фраза "ничего не делал, всё родное” звучит сегодня как угроза. Покупатель ищет уверенность, а не сюрпризы. Лучше покажи:

  • свежую замену масла и фильтров,

  • тормозные колодки и жидкости в норме,

  • адекватную резину (а не лысую зиму),

  • отсутствие ошибок на приборке — не заглушенных, а устранённых.

Мелочи убеждают: сесть и поехать — реально.

Фото — главный фильтр объявлений

Если машину не кликают, её не покупают. Самое простое, что ты можешь сделать:

  • съёмка днём, чистый фон,

  • фото салона, багажника, ключей, мотора,

  • приборка без ошибок,

  • ПТС с замазанными данными.

Фотографии — это доверие. Без них — пролистают мимо.

Бумаги: не просто "в порядке”, а в идеале

Сегодня каждый боится скрытых дефектов. Сними это беспокойство:

  • покажи сервисную историю (даже от неофициалов),

  • ПТС без сюрпризов,

  • диагностика без ошибок,

  • логичное объяснение продажи.

Чем прозрачнее история — тем выше шанс продать быстро и выгодно.

Финальные штрихи

Ключи в комплекте, свежая страховка, аптечка и даже просто чистый мотор — эти мелочи могут склонить чашу весов. А вот вежливость при показе — вообще бесценна. Не убеждай — просто дай посмотреть.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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