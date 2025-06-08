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МАЗ, КрАЗ и ЛуАЗ: легенды советского автопрома

1:41
Авто

Советский автопром богат разнообразием заводов и моделей, которые стали символами эпохи.

КрАЗ-255Б1
Фото: commons.wikimedia.org by LIght Dim, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
КрАЗ-255Б1

Особое место занимают МАЗ, КрАЗ и ЛуАЗ — предприятия, выпускавшие грузовики и легкие внедорожники, которые широко применялись в армии, промышленности и сельском хозяйстве.

МАЗ (Минский автомобильный завод)

Основанный в Беларуси, МАЗ специализируется на производстве тяжёлых грузовиков, автопоездов и спецтехники. Эти автомобили славятся высокой грузоподъемностью и надёжностью, они активно использовались на стройках, в военной сфере и для перевозки больших грузов по всей стране.

КрАЗ (Кременчугский автомобильный завод)

Украинский завод КрАЗ известен своими мощными внедорожными грузовиками, которые легко справлялись с бездорожьем и тяжёлыми условиями эксплуатации. КрАЗы часто использовались армией, лесозаготовителями и горнодобывающей промышленностью.

ЛуАЗ (Луцкий автомобильный завод)

ЛуАЗ специализировался на производстве лёгких внедорожников и малотоннажных автомобилей. Самым известным стал ЛуАЗ-969, небольшой вседорожник, который мог работать на самых сложных дорогах и даже болотах, популярный среди охотников и жителей сельской местности.

МАЗ, КрАЗ и ЛуАЗ — три разных, но одинаково значимых автозавода СССР, каждый со своей нишей. Их техника доказала свою надёжность и уникальность в самых разных сферах жизни и работы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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