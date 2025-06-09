Эти странные стрелки на дороге могут спасти вам жизнь: что значит новая разметка

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Если под колесами появились загадочные стрелки — это не ошибка дорожников и не художественный эксперимент. Это новая разметка "Держи дистанцию", которую в 2025 году начнут массово наносить на трассах под управлением "Автодора". Всего планируется покрыть 93 километра — сообщает издание "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by Oregon Department of Transportation, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дорожная разметка

Что значат эти стрелки

Разметка представляет собой шевроны — V-образные стрелки, нанесённые на проезжую часть. Они помогают водителям визуально контролировать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Рекомендация проста: соблюдайте расстояние в две стрелки — это безопасная дистанция на высокой скорости.

Где появятся "шевроны":

М-12 "Восток" — 64 км

М-4 "Дон" — 8 км в Воронежской и 9 км в Ростовской областях

М-11 "Нева" — по 3 км в Московской и Ленинградской

ЦКАД — 6 км

Уже нанесено: 10 км в Нижегородской области, 2 км в Татарстане

Зачем это нужно

На трассе при скорости 90-110 км/ч легко переоценить расстояние до другой машины. Водители часто сокращают дистанцию, не осознавая риска. Шевроны помогают удерживать безопасное расстояние интуитивно — без формул и вычислений.

Как держать дистанцию, если стрелок нет:

Сухая дорога: делите скорость пополам — это расстояние в метрах (едете 100 км/ч → держите 50 м)

Правило 2 секунд: выберите ориентир и считайте до двух — если вы уже на этом месте, дистанция мала

В дождь: считайте до трёх

Зимой: минимум шесть секунд или 1 метр на 1 км/ч скорости

Разметка "Держи дистанцию" — это не косметика трассы. Это помощник, который может сохранить жизнь и здоровье. Главное — обращать внимание на дорогу, а не только на навигатор.

Уточнения

Дистанция — расстояние или промежуток между двумя объектами.

