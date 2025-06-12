Тишина в салоне оборачивается стуком под капотом: ошибка запуска с кондиционером

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Жарким летом кондиционер — наш лучший друг. Но есть одно "но": запускать его сразу после старта двигателя — ошибка, за которую мотор может расплатиться досрочно. И совершают её даже те, кто за рулём не первый год.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дефлектор

Опасность под кнопкой A/C

Сценарий знаком каждому: завели машину, сразу жмём кнопку кондиционера — хочется быстрее охладить салон. Но в этот момент двигатель только проснулся: масло ещё холодное, густое, не распределилось по каналам и не сформировало защитную плёнку на деталях.

А тут — резкий старт компрессора. Электромагнитная муфта соединяет его с коленвалом, и на непрогретый мотор обрушивается внезапная нагрузка. Это как заставить человека с постели тянуть штангу: он не готов, и в организме — сбой.

Что происходит внутри

Масло не успело прогреться — смазка слабая

Компрессор требует мгновенной отдачи мощности

Подшипники, вкладыши, поршни начинают работать "всухую"

Повышается трение — а значит, и износ

Если так делать постоянно, вкладыши коленвала и поршневая группа изнашиваются в разы быстрее. Рано или поздно это приведёт к стукам в двигателе, повышенному расходу масла — а потом и к капремонту, который никому не нужен.

Как нужно правильно

Запускайте двигатель

Подождите 30-60 секунд на холостых — особенно утром или в прохладную погоду

Только потом включайте кондиционер

А за пару минут до конца поездки — отключите кондиционер, чтобы испаритель успел просохнуть. Это снизит риск появления неприятного запаха в салоне.

Комфорт — это важно, но ресурс двигателя — дороже. Пауза в минуту при запуске поможет избежать серьёзных поломок и продлит жизнь мотору.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.



