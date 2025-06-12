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Плеснули холодной водой — и попрощались с лаком: что происходит при мойке в жару

2:12
Авто

Сверкающий на солнце кузов, капли воды испаряются мгновенно — кажется, лучше времени для мойки не придумаешь. Но механики только качают головой: жаркая погода и автошампунь — плохое сочетание. Такая процедура может испортить покрытие быстрее, чем вы успеете это заметить.

Работник автомойки с шлангом поливает машину
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автомойки с шлангом поливает машину

Термический шок: холод против раскалённого металла

Кузов, стоящий на солнце, легко нагревается до 60-70 градусов. Если на такую поверхность резко попадает холодная вода, металл и лак сжимаются по-разному. Возникает напряжение, которое разрушает верхние слои покрытия.

Результат? Со временем лак тускнеет, появляются мелкие трещины, "паутинка" или "крокодилья кожа". Глянец исчезает, цвет выгорает. Даже стекла страдают: от температурных скачков они становятся более хрупкими и уязвимыми к сколам.

Агрессивная химия на раскалённой поверхности

Современные автошампуни, особенно активная пена или средства против смолы и насекомых, действуют иначе при высокой температуре. Вместо мягкой очистки химия буквально "въедается" в размягчённый лак. Поверхность повреждается, защитный слой разрушается.

Солнце и вода — союзники пятен

Капли воды на горячем кузове работают как лупы, фокусируя солнечные лучи. В результате появляются светлые пятна и микроожоги — убрать их потом почти невозможно. А если вода жёсткая, соль и минералы оставят белые разводы и налёт.

Не забудьте про салон

Горячий винил или пластик, намоченные изнутри, испаряют влагу слишком быстро. Это вызывает пятна и может запустить рост плесени — особенно под ковриками и в вентиляции. "Эффект сауны" — не то, что хочет видеть водитель.

Что делать

  • Мойте машину рано утром, вечером или в тени

  • Если жарко — остудите кузов водой перед химией

  • Используйте щадящие моющие средства

  • Обязательно тщательно смывайте автошампунь

  • Сушите машину в тени или промокните микрофиброй

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.). Кроме того, автомойками называют аппараты высокого давления (АВД), используемые для мойки автомобилей. Также автомойками называют строения и сооружения для мойки автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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