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Кажутся устаревшими, но именно они тянут с того света: изобретения, которые продолжают спасать жизни при ДТП

2:28
Авто

Современные автомобили напичканы электроникой — от "умных" ассистентов до мультимедийных систем. Но по-настоящему ценные функции — те, что спасают жизни. Некоторые из них были придуманы десятки лет назад, но и сегодня именно они делают поездки безопасными.

Ремень безопасности
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремень безопасности

1. Ремни безопасности: старики, которые всё ещё держат удар

Шведское изобретение — трёхточечный ремень — спасает жизни до сих пор. Без него не работает ни одна подушка безопасности. Да, при сильных авариях ремень может оставить синяки и ушибы, но альтернатива — куда страшнее. Сегодня даже есть датчики, которые сигнализируют, если кто-то не пристегнулся.

2. Подушки безопасности: фронт, бок и даже зад

Эйрбэги давно вышли за рамки передней панели. Боковые, занавесочные и задние подушки создают настоящую воздушную "броню" вокруг пассажиров. Однако их эффективность напрямую зависит от ремня: не пристегнулся — пострадал от самой подушки.

3. "Мягкий" кузов, который спасает при ударе

Автомобилисты часто жалуются: мол, раньше металл был толще. Но это не значит, что современные кузова хуже. Они проектируются так, чтобы при ударе правильно деформироваться, поглощая энергию и сохраняя "капсулу жизни" в салоне. Да, кузов "сложится", но люди — выживут.

4. ЭРА-ГЛОНАСС: сигнал бедствия без кнопки

Российская разработка, которую долго ругали за цену, на деле спасает в критические минуты. При серьёзной аварии система сама вызывает экстренные службы и передаёт координаты. Особенно полезно, если водитель без сознания или не может достать телефон.

5. ABS и ESP: невидимые герои на скользкой дороге

Антиблокировка тормозов (ABS) и стабилизация (ESP) — это не просто галочки в списке опций. Они реально предотвращают аварии. Но почему-то находятся "опытные" водители, которые отключают эти системы ради "чистого управления". Это опасная ошибка, особенно если за рулём новичок.

Современная безопасность — это не только про электронику. Это про детали, которые работают в тени, но могут решить всё в одну секунду. Не отключайте защиту — доверяйте ей.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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