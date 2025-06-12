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Ещё катаются, но дни сочтены: как МКПП может уйти в историю

2:17
Авто

Механика уходит. Медленно, но верно. Когда-то — стандарт, сегодня — компромисс. Да, машины с "ручкой" по-прежнему продаются: они дешевле, проще и ремонтопригоднее. Но эксперты уже предсказывают закат эпохи. Владелец СТО поделился с порталом naavtotrasse.ru, почему МКПП может вскоре стать анахронизмом.

Механическая коробка передач
Фото: Wikipedia by Pommeau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Механическая коробка передач

Безопасность против традиций

Главный аргумент против "механики" — отвлечённость водителя. Чтобы переключить передачу, нужно убрать руку с руля и сосредоточиться на работе сцепления. В условиях плотного трафика это может стать причиной пробки или даже аварии.

Заглохнуть на перекрёстке, случайно тронуться на второй — всё это провоцирует нестабильную ситуацию. Современные коробки-автоматы избавлены от подобных рисков: даже в ручном режиме АКПП не допустит критической ошибки.

Учёба станет проще

Обучение на авто с МКПП — отдельный квест. Многие новички не справляются. Зато экзамены на автомате сдаются легче. Пока такие права ограничены и позволяют водить только машины с АКПП, но если "механика" исчезнет — исчезнут и эти ограничения.

Когда исчезнут машины с МКПП

На самом деле, всё зависит от региона:

  • В развитых странах "ручка" может исчезнуть уже в течение 10 лет. Там переход на автомат выгоден и с точки зрения экологии, и безопасности.

  • В развивающихся странах процесс займёт дольше — 20-30 лет. Там ещё актуальны бюджетные машины, где каждый рубль имеет значение.

  • В бедных странах перспектива пересадки на "автомат" туманна. Люди ездят на 30-летних авто, где сцепление — неотъемлемая часть жизни.

Но всё ли так однозначно

Пока что глобального отказа от МКПП не предвидится. Особенно в бюджетном сегменте. Для миллионов водителей механика — это привычка, экономия и свобода от дорогого сервиса.

Автомат наступает, но механика пока не сдается. Уйдёт ли она окончательно? Возможно. Но не сразу — и точно не везде.

Уточнения

Механическая коробка переключения передач (МКПП, МКП) — коробка передач, в которой переключение передач организовано посредством механического привода. Управление работой МКП всегда целиком и полностью возложено на водителя, который на любом транспортном средстве с МКП должен сам за счёт прикладного опыта езды, определять как выбор передачи под текущие условия движения, так и непосредственно осуществлять процесс переключения передач, зачастую параллельно с этим задействуя сцепление.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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