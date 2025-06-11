Покупатели их боятся, а перекупы обходят стороной: список самых неликвидных машин

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Покупка подержанного автомобиля — это всегда игра на выживание. Можно найти отличный вариант и удачно вложиться. А можно… зависнуть с машиной, которую никто не хочет брать даже даром. Опытный перекупщик рассказал, какие авто на вторичке с трудом находят нового владельца — и почему это происходит.

Фото: Wikipedia by Automobile Mag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW X6

Неизвестный — значит неликвидный

Машины редких марок — вечная боль на вторичке. Китайские модели без имени, ушедшие с рынка бренды вроде Saab или Pontiac, экзотика с правым рулем — всё это вызывает тревогу у потенциальных покупателей. Даже если цена вкусная, люди боятся проблем с запчастями, ремонтом и перепродажей.

Знакомые имена, но с нюансами

Иногда подводит не бренд, а конкретная модификация:

Nissan Qashqai с 1,2-литровым мотором на 115 л. с. и вариатором — постоянный герой форумов с жалобами. Покупатели его избегают.

Suzuki Grand Vitara с "механикой" проигрывает по интересу "автомату". В глазах покупателя — это шаг назад.

VW Tiguan и Skoda Yeti с двигателем 1.4 и "роботом" — рецепты недоверия. Надёжность этих связок вызывает вопросы.

Ford Fiesta с PowerShift — почти табу. Неважно, седан это или хэтч, результат одинаков — машину никто не хочет.

Премиум, который не нужен

Mercedes GL-Class — слишком дорогой в содержании, чтобы его взяли с рук. Богатые предпочитают новое, а обычным водителям такой кроссовер просто не по карману.

BMW X6 с мотором N63 на 4,4 литра — страх любого покупателя. Красив, престижен, но двигатель — лотерея.

Volvo S80 с моторами от 238 л. с. — солидный, но уставший. Расходы на обслуживание делают его невыгодным вложением.

Близнецы с разной судьбой

Иногда судьба моделей решается… внешним видом.

Renault Duster и Nissan Terrano — близнецы по технике, но "француз" уходит быстрее.

Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander — та же платформа, тот же результат. Один — хит, второй — залежалый.

На вторичном рынке хорошая репутация — всё. Даже популярный бренд не спасёт, если у модели слабый мотор, проблемная коробка или дурная слава. Покупая "с умом", вы не только сэкономите, но и продадите машину потом без нервов и убытков.