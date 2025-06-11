Экология против логики: зачем автопроизводители убирают запасные колёса

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Раньше запасное колесо было таким же обязательным, как ремень безопасности. Сегодня его место занял… воздух. Или максимум — ремкомплект. Производители массово отказываются от запаски, и владельцы новых авто всё чаще оказываются перед неприятным выбором: остаться на трассе или надеяться на баллончик с герметиком. Почему так происходит — объяснил владелец сети автосалонов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замена шин

Экономия, вес и экология

Запаска — это минус 10-15 килограммов, которые в сумме могут решить исход экологической сертификации. Легче машина — ниже выбросы. А чем "чище" авто на бумаге, тем выше шанс попасть на рынок, особенно в странах с жёсткими нормами. Заодно производитель экономит и на самой резине, и на инструменте. Казалось бы — мелочь, но при массовом выпуске это ощутимо.

Именно поэтому в багажниках новых авто всё чаще пусто. Или в лучшем случае — докатка, на которой далеко не уедешь.

Инструментов тоже не будет

Домкрат, баллонный ключ — всё это постепенно исчезает из базовой комплектации. Даже у бюджетных моделей. Например, Niva Sport раньше имела запаску под капотом. Теперь там стоит мощный мотор — и колесу места не осталось. В багажник класть его не стали.

А если прокол

Некоторые машины оснащаются шинами RunFlat — они могут ехать даже при нуле давления. Но максимум 100 километров. А если вы далеко за городом — этого мало. Особенно обидно, если у вас обычные шины и только баллончик герметика в наборе. Такой ремкомплект спасает лишь при мелких проколах, но если порез боковой — помощи ждать неоткуда.

Что делать водителю

Самостоятельно собрать ремнабор: герметик, жгуты, клей, рашпиль, шило. Добавить насос или компрессор. При возможности — возить с собой полноценную запаску, даже если производитель о ней "забыл".

Производители заботятся об экологии, а вот водителю приходится заботиться о себе самому. Кто не хочет остаться с пробитым колесом посреди дороги, должен подготовиться заранее.

Уточнения

Запасное колесо (запа́ска) — это перевозимое в автомобиле дополнительное колесо для замены спущенного, проколотого колеса или для иного непредвиденного случая. В некоторых языках по традиции говорят «запасная шина», сейчас это название не совсем уместно: бескамерную шину нельзя надеть на диск без специальных приспособлений, поэтому в качестве запасного возят всё колесо в сборе. Некоторые запасные колёса (аварийное колесо, «докатка») не предназначены для поездок на дальние расстояния; максимальная эксплуатационная скорость для большинства из них — 80 км/ч.

