Это не помощь, а лотерея: стоит ли доверять машину чужим рукам на АЗС

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2:02
Авто

Заправка автомобиля давно стала рутиной — кто-то заезжает на АЗС пару раз в неделю, кто-то каждый день. Всё чаще к колонке подъезжаешь, называешь тип топлива и сумму — и можешь даже не выходить из машины. Заправщик всё сделает сам: нальёт, оплату принесёт, сдачу вернёт. Удобно? Да. Безопасно? Не всегда.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Когда удобство оборачивается потерями

На первый взгляд — одни плюсы. Но автоюристы напоминают: если вы находитесь в салоне и не контролируете процесс, есть риск недолива топлива. Цифры на табло покажут нужный литраж, а вот сколько на самом деле попало в бак — другой вопрос.

Бывают и откровенные махинации: пока водитель уходит за водой или утыкается в телефон, часть бензина может «испариться» в заранее подготовленную канистру.

Ошибки случаются и без злого умысла

Даже добросовестный сотрудник АЗС может пролить топливо на кузов — пистолет сорвался, попал мимо. Вроде мелочь, но со временем лакокрасочное покрытие может потрескаться или окислиться. А дальше — коррозия, ремонт, расходы.

На АЗС часто спешка и суета, особенно в часы пик. В таких условиях легко поцарапать лючок бензобака или неаккуратно вставить пистолет. А еще бывают забытые крышки или незакрытые лючки — и в итоге машину портят по мелочи, но надолго.

Самое страшное — неправильное топливо

Серьезные проблемы начинаются, когда заправщик перепутал тип топлива. Перелить 92 вместо 95 — обидно, но не критично. А вот дизель в бензиновый мотор — уже потенциальный повод для эвакуатора и ремонта топливной системы.

Доверие — хорошо, контроль — лучше. Даже если заправщик опытный и вежливый, лучше лично проследить за процессом. Так вы сбережёте и топливо, и автомобиль.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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