Этот ремень выглядит надёжным, но рвёт мотор в клочья: пять признаков, что ему конец

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Он скрыт под кожухом, не шумит, не мигает лампочками и не просит замены. Но если оборвётся — последствия могут стать катастрофой. Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) не прощает невнимательности: один щелчок — и рабочий двигатель превращается в груду металла с загнутыми клапанами и трещинами на поршнях.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Чтобы этого не произошло, достаточно знать несколько тревожных симптомов. Вот пять признаков, при которых тянуть с заменой ремня уже опасно.

1. Мотор стал капризничать

Плохо заводится? Рывки? Потеря тяги? Причиной может быть ремень, который перескочил на зуб или два. Синхронизация впрыска и зажигания нарушается, двигатель работает неровно, появляются вибрации и возрастает расход топлива.

2. Шумы, которые невозможно не услышать

Свист, скрежет, шарканье — если звуки появляются в районе привода ГРМ и усиливаются с оборотами, стоит насторожиться. Часто дело в изношенном натяжителе или водяном насосе, но корень проблемы — всё тот же ремень.

3. Визуальный осмотр: трещины, нити, масло

Если есть доступ к ремню — загляните. Любые повреждения, будь то надрывы, стертые зубья, масло или расслоения — повод немедленно менять деталь. Даже мелкие дефекты могут быстро привести к разрыву.

4. Ремень "съезжает"

Если ремень идёт не ровно, а уходит вбок, это признак проблемы с подшипниками или роликами. Такое смещение вызывает неравномерный износ и ускоренное разрушение резины.

5. Возраст не щадит даже неиспользуемое

Пять лет — критический срок даже для ремня, который не работал. От времени резина теряет прочность, особенно если машина стоит под открытым небом. Не откладывайте замену, если авто долгое время простаивало.

С ремнём ГРМ нельзя играть в рулетку. Он не подаёт сигналов на панели приборов, но способен в один миг вывести из строя весь двигатель. Лучше заменить его чуть раньше, чем потом объяснять мотористу, почему клапаны оказались в поршнях.

Уточнения