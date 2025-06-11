Экономим на сервисе, но не на масле: что заливают те, кто ездит долго и без бед

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Вы думаете, моторное масло — это просто густая жидкость? Тогда вы сильно недооцениваете, как технологии изменили даже такую, казалось бы, простую вещь. За последние 25 лет моторные масла эволюционировали настолько, что сегодня это полноценный высокотехнологичный продукт, наравне с двигателем, в который его заливают.

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Почему современные моторы требуют "умного" масла

Маленький двигатель, но мощный? Это уже норма. Компактные моторы с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива стали стандартом. Теперь 150 "лошадей" можно выжать из полутора литров объема, а не из громоздкого V6. Но вместе с этим в моторе растёт и температура, и давление. Смазке приходится работать в куда более жёстких условиях.

Вот почему к маслу предъявляют другие требования: оно должно сохранять вязкость, противостоять перегреву, защищать от износа и не оставлять отложений в каналах. И всё это — в условиях резких температурных скачков и высокой нагрузки.

Экология диктует условия

Чем строже нормы по выбросам CO2, тем сложнее жизнь у производителей автомобилей — и у моторных масел тоже. Современные системы доочистки выхлопов чувствительны к "химии" в масле. Сульфатная зола забивает фильтры, а фосфор и сера портят катализаторы.

Решение? Масла Low SAPS. Они содержат меньше вредных веществ, но при этом обеспечивают такую же защиту. Более того, они даже продлевают срок службы двигателя и его "экологической" начинки.

Замену откладываем — но с умом

Сегодня многие хотят менять масло как можно реже. Синтетические составы премиум-класса, например серия Diamond от Teboil, это позволяют. Благодаря стабильной формуле они дольше сохраняют свойства и подходят для длительных интервалов замены.

Но даже с таким маслом нельзя забывать: инструкции от автопроизводителя — закон. Особенно если вы часто ездите в городе, стоите в пробках и включаете-выключаете двигатель по сто раз в день.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



