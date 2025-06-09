Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти фаршированные перцы вкуснее и полезнее мясных: их съедают быстрее, чем они остывают
Секрет длины кроется в корнях: неожиданный способ ускорить рост
Цены в кафе СССР: как поесть с дамой сердца на 2 рубля
Новый тип диабета, который поражает худых: как недоедание может привести к диабету
Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение
Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства
Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап
Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев
Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года

Золотые правила первой помощи мотоциклисту: как не усугубить травмы и спасти жизнь

Авто

Дорожные происшествия с участием мотоциклистов требуют особой осторожности при оказании первой помощи. Главная задача — оценить состояние пострадавшего, особенно если он в шлеме.

Красивая девушка на мотоцикле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка на мотоцикле

Если человек не снимает шлем самостоятельно, аккуратно поднимите забрало, встряхните за плечи и громко зовите на помощь. При отсутствии реакции — начинайте действовать.

Первым делом освободите лицо пострадавшего: удалите шарф, расстегните подбородочный ремешок, расположите шлем под углом 90 градусов к поверхности земли. При наличии напарника один аккуратно удерживает шею и голову, другой — плавно снимает шлем вверх, избегая рывков.

Если вы один, станьте на колени у головы пострадавшего и действуйте предельно осторожно. Далее необходимо немедленно проверить дыхание.

Если человек не дышит — начинайте сердечно-легочную реанимацию. При наличии дыхания уложите его в устойчивое боковое положение. Один из помощников может удерживать тело, другой контролирует дыхание и вызывает экстренные службы.

Некоторые модели мотошлемов оборудованы съёмными накладками для щёк и подбородочной защиты — это значительно упрощает процесс снятия. Сначала удаляется плёнка под подбородком, затем снимаются накладки за специальные выступы.

Важно помнить: тот, кто оказывает помощь с благими намерениями, юридически защищён. Ответственность наступает только при грубой небрежности или умышленном вреде. Отказ в помощи, напротив, является уголовно наказуемым.

Лица, оказавшие первую помощь, застрахованы от несчастных случаев. Главное условие — действия должны соответствовать интересам и предполагаемой воле пострадавшего. Знание этих правил позволяет сохранить здоровье и даже жизнь мотоциклисту.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Наука и техника
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации Аудио 
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Последние материалы
Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение
Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства
Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап
Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев
Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года
Спортсмены в шоке: как ледяные погружения уменьшают уровень белка
Врата ада открываются: Европа стоит на пороге украинского сценария
Маршрутки СССР: доедем, если повезёт
Разорванный город: Трамп железной рукой спас Лос-Анджелес
Мертвые без права на Родину: Россия раскрыла миру страшную правду о Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.