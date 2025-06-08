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Топ-5 самых необычных концепт-каров, которые могут стать реальностью в ближайшее десятилетие

1:31
Авто

Автомобильные компании постоянно экспериментируют с новыми идеями, создавая концепт-кары, которые поражают воображение своей футуристичностью и инновациями.

Faraday Future FF 91 front
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Sheridan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Faraday Future FF 91 front

Вот топ-5 самых необычных концептов, которые могут изменить облик транспорта уже в ближайшие 10 лет.

1. Mercedes-Benz Vision AVTR

Автомобиль, вдохновлённый бионикой и природой, с органическими формами и интерфейсом, управляемым жестами и мыслями.

2. Tesla Cybertruck

Геометричный и прочный электрический пикап с необычным дизайном, который бросает вызов традиционным формам и технологиям.

3. BMW Vision Next 100

Концепт с искусственным интеллектом, который адаптируется к стилю вождения и предлагает автопилот, обеспечивающий максимальный комфорт и безопасность.

4. Audi AI:Trail Quattro

Электрический внедорожник будущего с автономным управлением и продвинутыми системами для экстремального бездорожья.

5. Faraday Future FF 91

Люксовый электромобиль с мощным двигателем и уникальной системой развлечений, ориентированный на максимальный комфорт и технологии.

Вывод. Концепт-кары демонстрируют, каким может стать транспорт будущего — умным, экологичным и необычным. Многие из этих идей скоро найдут своё воплощение на дорогах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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