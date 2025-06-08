Топ-5 советов по защите двигателя от летнего перегрева

Летняя жара — серьёзное испытание для двигателя автомобиля. Перегрев может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.
Чтобы избежать этого, предлагаем топ-5 практических советов по защите мотора в жаркий сезон.
1. Регулярно проверяйте уровень и качество охлаждающей жидкости
Антифриз должен быть в норме и соответствовать рекомендациям производителя, чтобы эффективно защищать двигатель от перегрева.
2. Следите за состоянием системы охлаждения
Проверяйте радиатор, шланги и вентиляторы на предмет повреждений и засоров, которые снижают эффективность охлаждения.
3. Не перегружайте двигатель в жару
Избегайте длительной работы на высоких оборотах и резких ускорений — это снижает нагрузку и помогает сохранить ресурс мотора.
4. Проводите своевременное техническое обслуживание
Чистка системы охлаждения и замена термостата помогут поддерживать оптимальную температуру двигателя.
5. Паркуйтесь в тени и используйте солнцезащитные экраны
Это помогает снизить общий нагрев автомобиля и облегчить работу системы охлаждения при запуске.
Соблюдение этих советов значительно снижает риск перегрева двигателя и продлевает срок службы автомобиля в жаркий период.
Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.