Топ-5 советов по защите двигателя от летнего перегрева

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Летняя жара — серьёзное испытание для двигателя автомобиля. Перегрев может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Чтобы избежать этого, предлагаем топ-5 практических советов по защите мотора в жаркий сезон.

1. Регулярно проверяйте уровень и качество охлаждающей жидкости

Антифриз должен быть в норме и соответствовать рекомендациям производителя, чтобы эффективно защищать двигатель от перегрева.

2. Следите за состоянием системы охлаждения

Проверяйте радиатор, шланги и вентиляторы на предмет повреждений и засоров, которые снижают эффективность охлаждения.

3. Не перегружайте двигатель в жару

Избегайте длительной работы на высоких оборотах и резких ускорений — это снижает нагрузку и помогает сохранить ресурс мотора.

4. Проводите своевременное техническое обслуживание

Чистка системы охлаждения и замена термостата помогут поддерживать оптимальную температуру двигателя.

5. Паркуйтесь в тени и используйте солнцезащитные экраны

Это помогает снизить общий нагрев автомобиля и облегчить работу системы охлаждения при запуске.

Соблюдение этих советов значительно снижает риск перегрева двигателя и продлевает срок службы автомобиля в жаркий период.