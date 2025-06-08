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Полоса для велосипеда: как не нарваться на штраф велосипедистам и водителям

2:19
Авто

С развитием велоинфраструктуры в городах всё чаще на дорогах появляются выделенные велосипедные полосы. Они могут быть нанесены как разметкой, так и обозначены знаками.

Дорожная разметка
Фото: commons.wikimedia.org by GilPe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дорожная разметка

Однако не все водители и велосипедисты до конца понимают правила их использования. А незнание — прямой путь к штрафам.

Что считается велосипедной полосой?

Велосипедная полоса — это часть проезжей части, предназначенная исключительно для движения велосипедистов. Она отделена разметкой и обозначена знаком 5.14.2 или соответствующей дорожной разметкой (1.23.3). Иногда её могут сопровождать пиктограммы на асфальте.

Что важно знать водителям

Ездить по велосипедной полосе нельзя — ни при каких условиях, за исключением поворота направо (и только при отсутствии помех велосипедистам). Остановка или стоянка на велосипедной полосе — нарушение. За это предусмотрен штраф по статье 12.19 КоАП РФ.

Штраф за движение по велосипедной полосе — 1 500 рублей (в Москве и Петербурге — до 3 000 рублей).

Что важно знать велосипедистам

  • Велосипедист обязан двигаться только по велосипедной полосе, если она есть. Выезд на общую проезжую часть без причины (например, объезда препятствия) — нарушение.
  • Движение против движения автомобилей — запрещено, даже на велополосе.
  • Пешеходные переходы нужно переходить пешком, ведя велосипед рядом.

Обратите внимание

Велополосы могут быть как выделенными, так и совмещёнными (например, с автобусными).
Велосипедистам запрещено двигаться по полосе, предназначенной только для маршрутных ТС, если на знаках нет дополнительной информации.
Если полоса прерывается на перекрёстке — велосипедисту следует руководствоваться общими ПДД.

Правильное использование велосипедной полосы — это не только вопрос безопасности, но и уважения между участниками дорожного движения. Соблюдение правил помогает избежать неприятных ситуаций и ненужных штрафов — как для автомобилистов, так и для велосипедистов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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