Полоса для велосипеда: как не нарваться на штраф велосипедистам и водителям

С развитием велоинфраструктуры в городах всё чаще на дорогах появляются выделенные велосипедные полосы. Они могут быть нанесены как разметкой, так и обозначены знаками.
Однако не все водители и велосипедисты до конца понимают правила их использования. А незнание — прямой путь к штрафам.
Что считается велосипедной полосой?
Велосипедная полоса — это часть проезжей части, предназначенная исключительно для движения велосипедистов. Она отделена разметкой и обозначена знаком 5.14.2 или соответствующей дорожной разметкой (1.23.3). Иногда её могут сопровождать пиктограммы на асфальте.
Что важно знать водителям
Ездить по велосипедной полосе нельзя — ни при каких условиях, за исключением поворота направо (и только при отсутствии помех велосипедистам). Остановка или стоянка на велосипедной полосе — нарушение. За это предусмотрен штраф по статье 12.19 КоАП РФ.
Штраф за движение по велосипедной полосе — 1 500 рублей (в Москве и Петербурге — до 3 000 рублей).
Что важно знать велосипедистам
Обратите внимание
Велополосы могут быть как выделенными, так и совмещёнными (например, с автобусными).
Велосипедистам запрещено двигаться по полосе, предназначенной только для маршрутных ТС, если на знаках нет дополнительной информации.
Если полоса прерывается на перекрёстке — велосипедисту следует руководствоваться общими ПДД.
Правильное использование велосипедной полосы — это не только вопрос безопасности, но и уважения между участниками дорожного движения. Соблюдение правил помогает избежать неприятных ситуаций и ненужных штрафов — как для автомобилистов, так и для велосипедистов.
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