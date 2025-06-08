Топ-5 современных российских автомобилей, которые заслужили внимание покупателей

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Российский автопром активно развивается, предлагая всё более интересные и технологичные модели. Некоторые из них уже получили признание на рынке и стали настоящими бестселлерами.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Представляем топ-5 современных российских автомобилей, которые стоит учитывать при выборе.

1. Lada Vesta

Удачное сочетание цены, дизайна и технических характеристик. Универсал и седан этой модели пользуются стабильным спросом благодаря комфорту и надёжности.

2. Lada Niva Travel

Обновлённый классический внедорожник с отличной проходимостью и современным оснащением — выбор для любителей бездорожья и активного отдыха.

3. Lada Granta

Доступный и простой в обслуживании автомобиль для тех, кто ищет бюджетный вариант без лишних наворотов, но с хорошей надёжностью.

4. УАЗ Патриот

Российский внедорожник, способный выдержать суровые условия эксплуатации. Идеален для работы и путешествий по бездорожью.

5. KAMAZ-6595 (грузовой автомобиль)

Современный представитель российского грузового автопрома с улучшенной эргономикой и экономичностью, набирает популярность на коммерческом рынке.

Российские автомобили сегодня — это не только доступность, но и растущие стандарты качества и комфорта, которые привлекают всё больше покупателей.