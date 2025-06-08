Топ-5 современных российских автомобилей, которые заслужили внимание покупателей

Российский автопром активно развивается, предлагая всё более интересные и технологичные модели. Некоторые из них уже получили признание на рынке и стали настоящими бестселлерами.
Представляем топ-5 современных российских автомобилей, которые стоит учитывать при выборе.
1. Lada Vesta
Удачное сочетание цены, дизайна и технических характеристик. Универсал и седан этой модели пользуются стабильным спросом благодаря комфорту и надёжности.
2. Lada Niva Travel
Обновлённый классический внедорожник с отличной проходимостью и современным оснащением — выбор для любителей бездорожья и активного отдыха.
3. Lada Granta
Доступный и простой в обслуживании автомобиль для тех, кто ищет бюджетный вариант без лишних наворотов, но с хорошей надёжностью.
4. УАЗ Патриот
Российский внедорожник, способный выдержать суровые условия эксплуатации. Идеален для работы и путешествий по бездорожью.
5. KAMAZ-6595 (грузовой автомобиль)
Современный представитель российского грузового автопрома с улучшенной эргономикой и экономичностью, набирает популярность на коммерческом рынке.
Российские автомобили сегодня — это не только доступность, но и растущие стандарты качества и комфорта, которые привлекают всё больше покупателей.
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