Современные российские поезда: триумф технологий или всё те же плацкартные страдания в новой обёртке?

3:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Железнодорожный транспорт остаётся одним из главных способов передвижения на дальние расстояния в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Busbahnhof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ РЖД

За последние два десятилетия РЖД и связанные с ней предприятия вложили значительные ресурсы в модернизацию подвижного состава, развитие высокоскоростных направлений и улучшение пассажирского сервиса.

Но насколько эти изменения действительно изменили ощущения от поездки?

Новое поколение поездов

На рельсах сегодня работают десятки новых и модернизированных составов: "Ласточка", "Сапсан", "Стриж", обновлённые вагоны фирменных поездов дальнего следования. Они оснащены современными системами климат-контроля, мультимедийными экранами, розетками, вайфаем (пусть и не всегда стабильным), биотуалетами и системами безопасности.

Также появились двухэтажные вагоны, увеличенные купе и опции, которые ранее казались фантастикой — например, душ или кафе на борту. Высокоскоростной "Сапсан" стал настоящей альтернативой авиаперелётам на маршруте Москва-Санкт-Петербург.

Плацкарт — обновлён, но жив

Тем не менее, большая часть пассажиров по-прежнему выбирает плацкарт и купе. Несмотря на модернизацию, базовые проблемы здесь остались: скученность, ограниченная приватность и специфическая атмосфера, знакомая каждому, кто хоть раз ездил в таком вагоне.

Обновлённый плацкарт, появившийся в последние годы, получил перегородки, зарядки и новые матрасы, но это скорее косметический ремонт, чем радикальное улучшение.

Цена вопроса

Современные поезда — удовольствие не всегда дешёвое. Билеты на "Сапсан" или фирменные поезда могут стоить столько же, сколько перелёт на самолёте. При этом, если пассажир выбирает класс "эконом", то комфорт хоть и выше, чем в старых поездах, но не дотягивает до полноценного сервиса, который предлагают в западноевропейских или азиатских железнодорожных системах.

Сервис и инфраструктура

Есть и достижения. Электронные билеты, мобильные приложения, электронные табло на вокзалах и услужливый персонал становятся нормой. Появляются маршруты с возможностью перевозки велосипедов и домашних животных, расширяется доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

Современные российские поезда — это шаг вперёд. Технологии приходят, сервис улучшается, но старый дух "дальних поездок" всё ещё витает в вагонах. Для одних это ностальгия, для других — повод ждать перемен.

Масштаб страны и специфика пассажиропотока делают задачу модернизации особенно сложной. Однако прогресс очевиден, и остаётся надеяться, что его хватит не только на скоростные магистрали, но и на привычный, повседневный поезд для миллионов россиян.