Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пырей, одуванчик и крапива меняют здоровье вашего сада
Петербург готовится к историческому событию: легендарный итальянский певец споёт на Дворцовой площади
Не патриотичный хит: Шаман раскрыл фрагмент любовной баллады Фадеева для Интервидения
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Кошки умирают от птичьего гриппа — и вирус всё ближе к людям
Не доверяйте ярким упаковкам: 10% натуральной косметики может быть опасно
Горькая клубника, от которой отказываются дети? Как хранить ягоды, чтобы они стали слаще и нежнее
Знаменитая технология Quattro: к чему привели 45 лет инноваций и совершенства
Черное золото для огорода прямо у вас в квартире: удобрение, которое вы делаете сами бесплатно

Современные российские поезда: триумф технологий или всё те же плацкартные страдания в новой обёртке?

3:00
Авто

Железнодорожный транспорт остаётся одним из главных способов передвижения на дальние расстояния в России.

РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by Busbahnhof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
РЖД

За последние два десятилетия РЖД и связанные с ней предприятия вложили значительные ресурсы в модернизацию подвижного состава, развитие высокоскоростных направлений и улучшение пассажирского сервиса.

Но насколько эти изменения действительно изменили ощущения от поездки?

Новое поколение поездов

На рельсах сегодня работают десятки новых и модернизированных составов: "Ласточка", "Сапсан", "Стриж", обновлённые вагоны фирменных поездов дальнего следования. Они оснащены современными системами климат-контроля, мультимедийными экранами, розетками, вайфаем (пусть и не всегда стабильным), биотуалетами и системами безопасности.

Также появились двухэтажные вагоны, увеличенные купе и опции, которые ранее казались фантастикой — например, душ или кафе на борту. Высокоскоростной "Сапсан" стал настоящей альтернативой авиаперелётам на маршруте Москва-Санкт-Петербург.

Плацкарт — обновлён, но жив

Тем не менее, большая часть пассажиров по-прежнему выбирает плацкарт и купе. Несмотря на модернизацию, базовые проблемы здесь остались: скученность, ограниченная приватность и специфическая атмосфера, знакомая каждому, кто хоть раз ездил в таком вагоне.

Обновлённый плацкарт, появившийся в последние годы, получил перегородки, зарядки и новые матрасы, но это скорее косметический ремонт, чем радикальное улучшение.

Цена вопроса

Современные поезда — удовольствие не всегда дешёвое. Билеты на "Сапсан" или фирменные поезда могут стоить столько же, сколько перелёт на самолёте. При этом, если пассажир выбирает класс "эконом", то комфорт хоть и выше, чем в старых поездах, но не дотягивает до полноценного сервиса, который предлагают в западноевропейских или азиатских железнодорожных системах.

Сервис и инфраструктура

Есть и достижения. Электронные билеты, мобильные приложения, электронные табло на вокзалах и услужливый персонал становятся нормой. Появляются маршруты с возможностью перевозки велосипедов и домашних животных, расширяется доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

Современные российские поезда — это шаг вперёд. Технологии приходят, сервис улучшается, но старый дух "дальних поездок" всё ещё витает в вагонах. Для одних это ностальгия, для других — повод ждать перемен.

Масштаб страны и специфика пассажиропотока делают задачу модернизации особенно сложной. Однако прогресс очевиден, и остаётся надеяться, что его хватит не только на скоростные магистрали, но и на привычный, повседневный поезд для миллионов россиян.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Современные российские поезда: триумф технологий или всё те же плацкартные страдания в новой обёртке?
Ручная кладь или проблемы на борту? Мосгорсуд защитил права авиапассажиров
Цветущая кровать и лестница с клубникой — дачный дизайн нового уровня
Дальневосточный креативный сектор заработал 55,5 млрд рублей — вот как это произошло
Самые необычные сладости советского детства
Чувствую её боль!: Ана де Армас раскрыла любимые экшен-сцены в Балерине
Массаж против деменции: эксперимент дал обнадёживающие результаты
Конец эры микроволновки? Этот прибор готовит лучше и не сушит еду
Банановое чудо в квартире: откройте тайны экзотического роста без забот
Эфирные масла — враг вашего здоровья: как маскировка запахов может вызвать хронические болезни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.