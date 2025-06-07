КАЗ, ЕРАЗ и РАФ: история трёх автозаводов советских республик и их моделей

В истории советского автопрома особое место занимают автозаводы КАЗ, ЕРАЗ и РАФ, которые выпускали уникальные модели автомобилей, ставшие символами своей эпохи.
Итак, вот коротко о них.
КАЗ (Кутаисский автомобильный завод)
Основанный в городе Кутаиси (Грузия), КАЗ специализировался на производстве тяжёлой грузовой техники и спецавтомобилей. Его машины славились надёжностью и высокой проходимостью, что делало их незаменимыми в строительстве, военной сфере и на труднодоступных территориях.
ЕРАЗ (Ереванский автозавод)
Основанный в Армении в 1964 году, ЕРАЗ специализировался на производстве автобусов и малотоннажных грузовиков. Ереванские автобусы и микроавтобусы часто использовались для перевозки пассажиров в городах и сельской местности. ЕРАЗ славился своей надёжностью и простотой обслуживания.
РАФ (Рижский автобусный завод)
РАФ был одним из ведущих производителей автобусов в СССР. Его микроавтобусы и маршрутки, такие как знаменитый РАФ-2203, стали неотъемлемой частью городского транспорта. РАФ выделялся комфортом и функциональностью, став любимцем пассажиров и водителей.
КАЗ, ЕРАЗ и РАФ — три автозавода с разной специализацией, каждый из которых внёс значительный вклад в развитие советского транспорта и оставил яркий след в истории автопрома.
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