Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушёнка, макароны и душа: рецепт самого мужского блюда СССР
Преобразите съемную квартиру: 10 простых и стильных решений для маленького бюджета
Третий в мире производитель чая бросает вызов: Кения разрывает связи с известной организацией
Три скраба, один аромат — и никакой химии, только нежность
Секретные удовольствия: как бесплатно развлечь детей в Дубае этим летом
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
14 лет брака закрыты: pвезда Что? Где? Когда? Алёна Повышева официально развелась с Юрием Филипповым
Как защитить яблоню от гусениц, не повредив пчёл и будущий урожай
ВИЧ больше не прячется: учёные нашли способ вытащить вирус из укрытия

КАЗ, ЕРАЗ и РАФ: история трёх автозаводов советских республик и их моделей

1:37
Авто

В истории советского автопрома особое место занимают автозаводы КАЗ, ЕРАЗ и РАФ, которые выпускали уникальные модели автомобилей, ставшие символами своей эпохи.

КАЗ-608В Колхида Тягач
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
КАЗ-608В Колхида Тягач

Итак, вот коротко о них.

КАЗ (Кутаисский автомобильный завод)

Основанный в городе Кутаиси (Грузия), КАЗ специализировался на производстве тяжёлой грузовой техники и спецавтомобилей. Его машины славились надёжностью и высокой проходимостью, что делало их незаменимыми в строительстве, военной сфере и на труднодоступных территориях.

ЕРАЗ (Ереванский автозавод)

Основанный в Армении в 1964 году, ЕРАЗ специализировался на производстве автобусов и малотоннажных грузовиков. Ереванские автобусы и микроавтобусы часто использовались для перевозки пассажиров в городах и сельской местности. ЕРАЗ славился своей надёжностью и простотой обслуживания.

РАФ (Рижский автобусный завод)

РАФ был одним из ведущих производителей автобусов в СССР. Его микроавтобусы и маршрутки, такие как знаменитый РАФ-2203, стали неотъемлемой частью городского транспорта. РАФ выделялся комфортом и функциональностью, став любимцем пассажиров и водителей.

КАЗ, ЕРАЗ и РАФ — три автозавода с разной специализацией, каждый из которых внёс значительный вклад в развитие советского транспорта и оставил яркий след в истории автопрома.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский ветеран требует: Запад должен сам ликвидировать Зеленского Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Преобразите съемную квартиру: 10 простых и стильных решений для маленького бюджета
Третий в мире производитель чая бросает вызов: Кения разрывает связи с известной организацией
Три скраба, один аромат — и никакой химии, только нежность
Секретные удовольствия: как бесплатно развлечь детей в Дубае этим летом
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
КАЗ, ЕРАЗ и РАФ: история трёх автозаводов советских республик и их моделей
14 лет брака закрыты: pвезда Что? Где? Когда? Алёна Повышева официально развелась с Юрием Филипповым
NASA может попасть в зависимость от России из-за ссоры Трампа и Маска
Как защитить яблоню от гусениц, не повредив пчёл и будущий урожай
ВИЧ больше не прячется: учёные нашли способ вытащить вирус из укрытия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.