КАЗ, ЕРАЗ и РАФ: история трёх автозаводов советских республик и их моделей

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В истории советского автопрома особое место занимают автозаводы КАЗ, ЕРАЗ и РАФ, которые выпускали уникальные модели автомобилей, ставшие символами своей эпохи.

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ КАЗ-608В Колхида Тягач

Итак, вот коротко о них.

КАЗ (Кутаисский автомобильный завод)

Основанный в городе Кутаиси (Грузия), КАЗ специализировался на производстве тяжёлой грузовой техники и спецавтомобилей. Его машины славились надёжностью и высокой проходимостью, что делало их незаменимыми в строительстве, военной сфере и на труднодоступных территориях.

ЕРАЗ (Ереванский автозавод)

Основанный в Армении в 1964 году, ЕРАЗ специализировался на производстве автобусов и малотоннажных грузовиков. Ереванские автобусы и микроавтобусы часто использовались для перевозки пассажиров в городах и сельской местности. ЕРАЗ славился своей надёжностью и простотой обслуживания.

РАФ (Рижский автобусный завод)

РАФ был одним из ведущих производителей автобусов в СССР. Его микроавтобусы и маршрутки, такие как знаменитый РАФ-2203, стали неотъемлемой частью городского транспорта. РАФ выделялся комфортом и функциональностью, став любимцем пассажиров и водителей.

КАЗ, ЕРАЗ и РАФ — три автозавода с разной специализацией, каждый из которых внёс значительный вклад в развитие советского транспорта и оставил яркий след в истории автопрома.