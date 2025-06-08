Автоматическая проверка полисов с 1 ноября 2025 года: что это значит для водителей

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Центробанк России сообщил о снижении средней стоимости полиса ОСАГО в первом квартале 2025 года.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

В период с января по март классический полис подешевел на 5,1% и составил в среднем 6900 рублей. Всего было заключено 9,8 миллиона договоров ОСАГО, включая 868 тысяч краткосрочных, получивших особую популярность у владельцев такси и временно эксплуатируемого транспорта.

Краткосрочные полисы позволили снизить общую среднюю страховую премию по ОСАГО — она опустилась на 900 рублей и составила 7400 рублей. Так, средняя стоимость краткосрочного полиса достигла 306 рублей, а для такси — всего 272 рубля. Удешевление полисов стало также результатом усиления конкуренции между страховщиками.

Объём страховых выплат по ОСАГО снизился до 51,7 миллиарда рублей — на фоне уменьшения числа страховых случаев. При этом размер средней выплаты вырос на 15,8% и составил 105,3 тысячи рублей. Это свидетельствует о росте среднего ущерба в зафиксированных ДТП.

В отличие от ОСАГО, страхование каско демонстрирует рост. Объём выплат по каско увеличился почти в полтора раза, а средняя выплата выросла на 14,6% и составила 212 тысяч рублей. Это может указывать на увеличение числа дорогостоящих автомобилей и рост интереса к добровольному страхованию.

С 1 ноября 2025 года в России заработает система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации. По поручению Президента РФ, к этой дате должны быть усовершенствованы механизмы борьбы с водителями, передвигающимися без действующего страхового полиса.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

