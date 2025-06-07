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Обязательная карта спасения: как новые правила изменят вождение в России

1:54
Авто

В России обсуждается возможность запрета эксплуатации автомобилей, не оснащённых так называемой "картой спасения" — документом, содержащим критически важную информацию для служб экстренного реагирования.

эвакуатор
Фото: Telegram-канал «ЧП Сочи».
эвакуатор

Об этом сообщил представитель МЧС Антон Доротюк на стратегической сессии, посвящённой безопасности электротранспорта.

По словам Доротюка, "карта спасения" необходима для оперативной эвакуации пострадавших при ДТП. Она содержит данные о расположении важных элементов автомобиля — аккумуляторов, усиленных стоек, подушек безопасности, кабелей и других конструктивных особенностей, которые спасатели обязаны учитывать при проведении работ.

Вопрос введения обязательной "карты спасения" планируется обсудить с Минпромторгом. В частности, рассматривается возможность отказа в выдаче Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для машин без данной документации. Соответствующий ГОСТ вступил в силу ещё в феврале 2023 года, однако далеко не все производители автомобилей выполнили требования стандарта.

Представители МЧС подчёркивают, что наличие такой карты особенно актуально для современных автомобилей с высоким уровнем технической насыщенности, включая электромобили и гибриды.

Дополнительно на сессии замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил о запуске производства систем активной безопасности — антиблокировочной системы (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP). Производство планируется наладить в Самаре, на базе ФГУП "НАМИ", и запустить до конца 2025 года. Эти меры, по мнению экспертов, в комплексе с "картами спасения" способны значительно повысить уровень дорожной безопасности в России.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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