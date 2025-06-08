Когда дизайн был искусством: что убило внешность современных машин

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Стоишь на светофоре между блестящим новым кроссовером и стареньким Volvo 740 — и не веришь, что эти две машины вообще относятся к одному классу. Один — как породистый наглый кот с глянцевым мехом, другой — скромный рабочий конь. Но в чём дело? Неужели с дизайном авто действительно стало хуже?

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q5 Sportback

Когда авто были как произведения

60-е — золотой век дизайна. Ford Mustang, Jaguar XK120, "Крыло чайки" от Mercedes. Каждая машина — со своим лицом, душой и историей. Даже бюджетники выглядели круто. А потом началась череда компромиссов: кризисы, безопасность, экология, маркетинг…

И всё пошло по наклонной

Безопасность . Машины стали выше и тяжелее. Чем выше капот, тем безопаснее для пешехода, но и скучнее вид.

Аэродинамика . Все кузова сгладились — привет "обмылки" вроде Ford Taurus. Потому что форма капли — экономичнее всего.

Размеры . Современная "тройка" BMW по габаритам — как старая "пятёрка". А чем крупнее авто, тем сложнее сделать его изящным.

Глобализация . Дизайнерам велели делать "универсально привлекательное". И теперь S-класс от С отличишь только по номеру на багажнике.

Платформы . MQB от Volkswagen породила клонов с разными логотипами. Оригинальность? Забудьте.

Запрос потребителей. Люди хотят, чтобы машина была как гаджет — с функциями, а не с характером.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

