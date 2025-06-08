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Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия

2:23
Авто

Когда-то китайские машины вызывали снисходительную усмешку. Сегодня — это уже не компромисс, а реальный выбор. Geely, Chery, Haval, Changan и BYD уверенно заняли пустующую нишу после ухода европейцев и японцев с российского рынка. Но вопрос остался прежним: какие из них действительно надёжны?

Автомобиль Geely
Фото: wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Geely

Geely: из троечников в отличники

Emgrand и Atlas — теперь флагманы. Emgrand с 2-литровым мотором и "автоматом" хорош в городе и не требует дорогого ремонта. Atlas радует вариативностью, но ждать запчастей всё же приходится. Владельцы подтверждают: до 100 тысяч км — почти без проблем.

Chery: красавец с нюансами

Tiggo 3 и Omoda 5 — выглядят стильно, особенно последняя. Но Tiggo может скрипеть пластиком, а шумоизоляция напоминает консервную банку. Зато мотор и трансмиссия работают стабильно. У Omoda — меньше жалоб, но запчасти найти сложно.

Haval: танк на российских дорогах

Jolion — король такси, а H9 — почти внедорожник мечты. Проходимость на уровне, сборка крепкая. Из минусов — шум и "думающая" коробка у H9. Антикор обязательно: ржавеет без него.

Changan: пока не на слуху, но стабилен

CS75 Plus — просторный, комфортный, с хорошей подвеской. Проблемы — со звукоизоляцией и доступностью деталей. Но в целом агрегаты живут долго, при своевременном уходе.

BYD: электрошок на колёсах

Han — электромонстр с запасом хода до 600 км и разгоняющийся, как ракета. Но стоит дорого, детали редкие, и кузов без защиты ржавеет быстро.

Подводные камни

Ржавчина — главный враг. У JAC, Jetour и других она "съедает" кузов за пару лет. У Geely, Haval и Changan чуть лучше — 3-4 года без антикора максимум. Запчасти для топ-моделей есть, для новинок — не всегда.

И всё же, китайцы быстро учатся. Поломок стало меньше, сервис доступнее. Надёжность больше не под вопросом — но только если следить за машиной.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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