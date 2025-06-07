Железные трудяги. Самые известные советские автобусы

Советский автопром создал множество моделей автобусов, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей.
Эти машины работали на городских, пригородных и междугородних маршрутах, став символами своего времени.
РАФ-2203
Один из самых популярных микроавтобусов СССР, выпускавшийся Рижским автобусным заводом. Использовался как маршрутка, скорая помощь и служебный транспорт. Благодаря компактности и вместительности РАФ-2203 стал любимцем водителей и пассажиров.
ЛиАЗ-677
Лёгкий городской автобус Московского автозавода, который можно было встретить практически на всех улицах крупных городов СССР. Отличался плавной ездой и просторным салоном, благодаря чему стал эталоном советского городского транспорта.
Икарус (хотя это и венгерский автобус, он был очень распространён в СССР)
Венгерский автобус, который массово импортировался и использовался в СССР с 1960-х годов. Отличался надёжностью и комфортом, особенно для междугородних перевозок.
ПАЗ-672
Автобус ПАЗ был популярен на сельских и пригородных маршрутах. Его простая конструкция и проходимость позволяли работать на дорогах с плохим покрытием.
ЗИЛ-158
Этот автобус часто использовался в городах как междугородний или пригородный транспорт. Его узнаваемый дизайн и громкий мотор стали символами советского автотранспорта.
Эти автобусы стали важной частью жизни в СССР, обеспечивая миллионы поездок каждый день и оставив яркий след в истории советского транспорта.
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