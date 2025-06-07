Топ-5 самых технологичных автомобильных марок в мире: кто лидирует сегодня

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Современный автопром — это не только мощность и дизайн, но и инновационные технологии, делающие машины умнее, безопаснее и экологичнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Tesla Model 3

Представляем топ-5 автомобильных брендов, которые сегодня задают тренды и лидируют в области технологий.

1. Tesla

Пионер в электромобилях и автономном вождении. Tesla известна своими инновациями в батареях, программном обеспечении и сети суперзарядок.

2. Toyota

Лидер гибридных технологий с успешной линейкой Prius и развитием водородных автомобилей, фокусируется на экологичных решениях.

3. Mercedes-Benz

Ведущий бренд в области премиальных автомобилей с передовыми системами безопасности, автономного вождения и роскошных цифровых интерфейсов.

4. Volkswagen

Активно инвестирует в электрификацию и цифровизацию, разрабатывая масштабные линейки электромобилей и умных решений для города.

5. BMW

Известен своими инновациями в области подключённых технологий, систем помощи водителю и высокопроизводительных электрокаров.

Эти марки демонстрируют, как технологии меняют автомобильный мир, делая транспорт безопаснее, удобнее и экологичнее.