Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никакой окрошки: холодный суп из зелени и рыбы, который удивит всех на даче
Трагедия в Альпах: немецкий турист упал в ущелье после восхождения — его нашли только благодаря последнему селфи
Не хотите выглядеть старше? Уберите лишнее... с головы
Бельё пахнет кухней? Нет! Оно пахнет победой над пятнами
16 прыжков с горящим парашютом: как Том Круз едва не погиб на съёмках фильма Миссия невыполнима
27% меньше шансов умереть рано — и всё благодаря простому действию
Производители не расскажут: простой метод борьбы с желтизной фар
Новые выплаты с 1 июля: эти категории пенсионеров получат прибавку автоматически
Советский чоппер: существовал ли байкерский стиль за железным занавесом

Топ-5 самых технологичных автомобильных марок в мире: кто лидирует сегодня

1:18
Авто

Современный автопром — это не только мощность и дизайн, но и инновационные технологии, делающие машины умнее, безопаснее и экологичнее.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Tesla Model 3

Представляем топ-5 автомобильных брендов, которые сегодня задают тренды и лидируют в области технологий.

1. Tesla

Пионер в электромобилях и автономном вождении. Tesla известна своими инновациями в батареях, программном обеспечении и сети суперзарядок.

2. Toyota

Лидер гибридных технологий с успешной линейкой Prius и развитием водородных автомобилей, фокусируется на экологичных решениях.

3. Mercedes-Benz

Ведущий бренд в области премиальных автомобилей с передовыми системами безопасности, автономного вождения и роскошных цифровых интерфейсов.

4. Volkswagen

Активно инвестирует в электрификацию и цифровизацию, разрабатывая масштабные линейки электромобилей и умных решений для города.

5. BMW

Известен своими инновациями в области подключённых технологий, систем помощи водителю и высокопроизводительных электрокаров.

Эти марки демонстрируют, как технологии меняют автомобильный мир, делая транспорт безопаснее, удобнее и экологичнее.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Авто
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега Аудио 
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи
Садоводство, цветоводство
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Последние материалы
Не хотите выглядеть старше? Уберите лишнее... с головы
Бельё пахнет кухней? Нет! Оно пахнет победой над пятнами
16 прыжков с горящим парашютом: как Том Круз едва не погиб на съёмках фильма Миссия невыполнима
27% меньше шансов умереть рано — и всё благодаря простому действию
Трамп: Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США
Производители не расскажут: простой метод борьбы с желтизной фар
Новые выплаты с 1 июля: эти категории пенсионеров получат прибавку автоматически
Советский чоппер: существовал ли байкерский стиль за железным занавесом
Микроскопический пузырёк против вируса — как он ломает защиту ВИЧ
Топ-5 самых технологичных автомобильных марок в мире: кто лидирует сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.