Этот ритуал летом совершают все — и этим же убивают кондиционер: как правильно охлаждать салон

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Летом кондиционер — это не просто комфорт, а спасение. Но если использовать его неправильно, можно остаться не только в жаре, но и с пустым кошельком на ремонт. Эксперт Олесья Яшина из сервиса "Ремонт и ТО" рассказала, как продлить жизнь кондиционеру и сохранить прохладу в машине без вреда для техники.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Климат-контроль

Ошибка №1: включать "на всю" в раскалённой машине

Садитесь в горячий салон и сразу запускаете кондиционер? Стоп. Сначала — откройте окна на пару минут, выпустите горячий воздух. Так вы снизите нагрузку на систему и быстрее получите желаемую температуру.

Ошибка №2: настраивать слишком низкую температуру

Не надо делать в салоне "минус Арктику". Самое эффективное — установить температуру ниже уличной на 5-7 градусов. Это экономит ресурс компрессора и не создаёт излишней нагрузки.

Ошибка №3: забывать о фреоне

Низкий уровень фреона — причина поломки компрессора. Проверяйте его хотя бы раз в год, особенно перед летом. Самостоятельно заливать не стоит — велик риск утечек. Лучше — к специалисту.

Ошибка №4: не чистить фильтры

Фильтры засоряются быстрее, чем вы думаете. Пыль, грязь — и воздух перестаёт циркулировать. Чистить или менять фильтры стоит каждые 10-15 тысяч км. Это заметно повышает эффективность охлаждения.

Ошибка №5: не включать зимой

Да-да, даже зимой раз в месяц запускайте кондиционер. Это смазывает компрессор и предотвращает утечки фреона. А ещё - убирает лишнюю влагу из салона.

Ошибка №6: игнорировать первые признаки поломки

Если прохлада слабее, чем раньше, или появился посторонний шум — не откладывайте визит в сервис. Это могут быть первые симптомы серьёзной неисправности.

Ошибка №7: беспорядок в салоне

Грязь и пыль в салоне забивают воздуховоды. Регулярная уборка, очистка вентиляционных отверстий и отсутствие предметов, перекрывающих поток воздуха, — вот залог стабильной работы системы.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.



