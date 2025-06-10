Деталь с машин прошлого века вернулась на крыши: зачем авто 2025 года украшают технологией из 30-х

2:13 Your browser does not support the audio element. Авто

На крыше современного авто всё чаще можно заметить странный выступ — аккуратный, как плавник акулы. Это не просто элемент дизайна. Хотя выглядит он куда круче, чем классическая торчащая антенна, корни у него — из 30-х годов прошлого века!

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ BMW 320

Как всё началось

Ещё в 1930-х чешские машины Tatra T77 и T87 комплектовали кузовным выступом, напоминающим акульи плавники. Это новшество тогда помогало справляться с аэродинамикой: машины становились устойчивее на поворотах, особенно на скорости. Но спустя годы о такой детали забыли.

Почему он вернулся

В 21 веке "акулий плавник" снова стал популярным — но уже с другим назначением. Теперь это:

блок антенн для радио, GPS и ЭРА-ГЛОНАСС,

модуль связи автомобиля с внешними системами.

Так что за пластиковым корпусом скрываются технологии, без которых сложно представить современные авто.

Работает ли он на аэродинамику

Производители не комментируют, но автолюбители утверждают: машина действительно лучше управляется, особенно на трассе. Возможно, плавник возвращает немного той самой аэродинамической магии из прошлого.

Почему водители меняют старые антенны

Установка "акульего плавника" — простая и доступная модернизация. Делают её часто своими руками, без дорогостоящего сервиса. Зато в результате:

машина становится совместима с роботизированными автомойками (куда не пускают авто с торчащими антеннами),

появляется эстетика "премиального" стиля,

добавляется функционал — включая солнечные панели.

Солнышко в помощь

На рынке есть версии с солнечными батареями, которые питают бортовую электронику. Это снижает нагрузку на двигатель и экономит топливо. Но есть нюанс: такую доработку нужно официально зарегистрировать в ГАИ, иначе возможны штрафы или даже эвакуация.

Пока это — экзотика, но всё идёт к тому, что "акулий плавник" станет не просто модой, а нормой.

Уточнения

Тюнинг двигателя — доработка двигателя автомобиля или его замена более мощным, как правило, с целью увеличения его мощности и эффективности.



