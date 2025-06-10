Украшал машину — остался без неё: за какой тюнинг теперь снимают авто с учёта

Вы наклеили на стекло милую плёнку или поставили стильный спойлер? Тогда будьте готовы — инспектор ДПС может не оценить ваш эстетический вкус.
Многие уверены: если деталь декоративная и не мешает езде — проблем быть не может. Но закон думает иначе. Любой элемент, не указанный в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства), может стать поводом для штрафа или даже снятия машины с регистрации.
Остановит инспектор — и автомобиль отправится на экспертизу. А вот поставить на учёт машину с "украшениями" без нужных документов может не получиться вовсе. Полицейский имеет полное право отказать.
Вот список "невинных" модификаций, которые могут обернуться головной болью:
Длинные антенны и дефлекторы на окнах — привлекают внимание и могут быть признаны нарушением.
Наклейки на лобовом стекле — разрешена только прозрачная плёнка до 14 см в верхней части.
Наклейки на фарах — даже защитные, считаются изменением конструкции.
Нестандартные лампы в фарах и ПТФ — если меняют световой режим или цвет.
Фаркоп без сертификата — повод для санкций и проблем с техосмотром.
Накладки и "кенгурятники" — без нужных документов приведут к штрафу.
Большие или маленькие диски — если они не совпадают с параметрами производителя.
Штрафы варьируются, но в среднем составляют 500 рублей. Однако за определённые нарушения можно лишиться прав до года или даже потерять регистрацию авто.
Можно — но по правилам. Нужно пройти проверку безопасности в аккредитованной лаборатории и получить разрешение. Тогда и на учёт встанет без проблем, и у инспекторов вопросов не будет.
Тюнинг автомобиля — доработка (с целью улучшения потребительских качеств) автомобилей, как заводом-изготовителем, так и сторонними компаниями или самим владельцем.
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