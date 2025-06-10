Украшал машину — остался без неё: за какой тюнинг теперь снимают авто с учёта

Вы наклеили на стекло милую плёнку или поставили стильный спойлер? Тогда будьте готовы — инспектор ДПС может не оценить ваш эстетический вкус.

Фото: Wikipedia by Karl Baron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ наклейки на автомобиле

Почему за тюнинг штрафуют

Многие уверены: если деталь декоративная и не мешает езде — проблем быть не может. Но закон думает иначе. Любой элемент, не указанный в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства), может стать поводом для штрафа или даже снятия машины с регистрации.

Остановит инспектор — и автомобиль отправится на экспертизу. А вот поставить на учёт машину с "украшениями" без нужных документов может не получиться вовсе. Полицейский имеет полное право отказать.

Что именно под запретом

Вот список "невинных" модификаций, которые могут обернуться головной болью:

Длинные антенны и дефлекторы на окнах — привлекают внимание и могут быть признаны нарушением.

Наклейки на лобовом стекле — разрешена только прозрачная плёнка до 14 см в верхней части.

Наклейки на фарах — даже защитные, считаются изменением конструкции.

Нестандартные лампы в фарах и ПТФ — если меняют световой режим или цвет.

Фаркоп без сертификата — повод для санкций и проблем с техосмотром.

Накладки и "кенгурятники" — без нужных документов приведут к штрафу.

Большие или маленькие диски — если они не совпадают с параметрами производителя.

Штрафы варьируются, но в среднем составляют 500 рублей. Однако за определённые нарушения можно лишиться прав до года или даже потерять регистрацию авто.

А если хочется спойлер

Можно — но по правилам. Нужно пройти проверку безопасности в аккредитованной лаборатории и получить разрешение. Тогда и на учёт встанет без проблем, и у инспекторов вопросов не будет.

Уточнения

Тюнинг автомобиля — доработка (с целью улучшения потребительских качеств) автомобилей, как заводом-изготовителем, так и сторонними компаниями или самим владельцем.

