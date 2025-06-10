Когда другие ушли, он остался: японский бренд даёт 3 года гарантии даже в условиях санкций

Когда одни бренды уходят, другие — остаются. Японская Subaru продолжает поддерживать своих клиентов в России, несмотря на санкции и уход с официального рынка.
Автомобили, ввезённые по параллельному импорту, сохраняют заводскую гарантию сроком на 3 года. Об этом сообщили в российском представительстве бренда. Более того, владельцы могут продлить гарантию ещё на 1-2 года через страховой продукт.
Все дилерские центры Subaru в России и Беларуси продолжают полноценное гарантийное и постгарантийное обслуживание. Клиенты также могут участвовать в бонусной программе, разработанной для поддержки лояльной аудитории.
Как отметили в компании, возможны задержки по отдельным запчастям — из-за сложностей с поставками. Однако это никак не влияет на действующие обязательства. А вот для праворульных моделей и машин китайского происхождения гарантию оформляют через партнёрские страховые компании.
В мае Subaru отметила 25-летие работы на российском рынке. В честь этого был запущен официальный Telegram-канал, где компания продолжит делиться новостями и полезной информацией.
Интересно, что и другие японские бренды не спешат окончательно уходить:
Suzuki и Mitsubishi остаются активными;
Mazda частично вернулась через партнёров;
Toyota — пока вне игры.
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