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Когда другие ушли, он остался: японский бренд даёт 3 года гарантии даже в условиях санкций

1:38
Авто

Когда одни бренды уходят, другие — остаются. Японская Subaru продолжает поддерживать своих клиентов в России, несмотря на санкции и уход с официального рынка.

Субару Форестер
Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Субару Форестер

Гарантия работает. Даже с параллельным импортом

Автомобили, ввезённые по параллельному импорту, сохраняют заводскую гарантию сроком на 3 года. Об этом сообщили в российском представительстве бренда. Более того, владельцы могут продлить гарантию ещё на 1-2 года через страховой продукт.

Все дилерские центры Subaru в России и Беларуси продолжают полноценное гарантийное и постгарантийное обслуживание. Клиенты также могут участвовать в бонусной программе, разработанной для поддержки лояльной аудитории.

Есть нюансы: логистика тормозит

Как отметили в компании, возможны задержки по отдельным запчастям — из-за сложностей с поставками. Однако это никак не влияет на действующие обязательства. А вот для праворульных моделей и машин китайского происхождения гарантию оформляют через партнёрские страховые компании.

25 лет в России и Telegram в придачу

В мае Subaru отметила 25-летие работы на российском рынке. В честь этого был запущен официальный Telegram-канал, где компания продолжит делиться новостями и полезной информацией.

Интересно, что и другие японские бренды не спешат окончательно уходить:

  • Suzuki и Mitsubishi остаются активными;

  • Mazda частично вернулась через партнёров;

  • Toyota — пока вне игры.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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