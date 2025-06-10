На вызов приедут, но не подойдут: в МЧС обсуждают запрет авто без карты спасения

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В России обсуждают новый запрет, который может изменить подход к эксплуатации автомобилей. Причём не только электрокаров, но и всех машин.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Что такое "карта спасения" и зачем она нужна

Представь, что после ДТП спасатели не знают, где резать, чтобы вытащить пострадавших, не задев аккумулятор или топливную систему. Именно для этого и нужна "карта спасения" — технический документ, который показывает:

где у машины расположены силовые элементы;

как безопасно вскрыть кузов при аварии;

где находятся батареи в электромобиле или гибриде.

То есть, карта — это инструкция по экстренному вскрытию автомобиля без риска для жизни спасателей и пострадавших.

Что хотят запретить

Ограничение может коснуться допуска к эксплуатации автомобилей, у которых отсутствует такая карта. Об этом заявил Антон Доротюк — представитель МЧС России — на стратегической сессии по безопасности электротранспорта в Москве.

"Мы намерены обсудить с Минпромторгом возможность ограничений в выдаче ОТТС, если на транспортное средство не представлена "карта спасения”", — приводит его слова издание "Известия".

ОТТС — это одобрение типа транспортного средства, без которого машину нельзя легально продавать и эксплуатировать в России. Так что речь идёт о потенциальном запрете на уровне сертификации.

Проблема: ГОСТ есть, карт — нет

С февраля 2023 года в стране действует ГОСТ, регламентирующий формат и требования к "карте спасения". Но, как отмечают участники обсуждения, далеко не все автопроизводители предоставили необходимые данные. Особенно это касается иномарок, а также ряда моделей с альтернативными силовыми установками.

Если изменения вступят в силу, это может серьёзно повлиять на рынок — от новых поставок до техосмотра.

Уточнения

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

