Принял от нервов — попал на 45 тысяч: как аптечка может оставить без машины

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Авто

Скоро за руль — только трезвым. И не только без рюмки, но и без таблетки. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который переворачивает представление о "безопасном вождении".

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

Новый запрет: лекарства под ударом

Седативные, снотворные, анестетики, лекарства от эпилепсии и даже препараты при болезни Паркинсона — всё это могут официально признать опасными за рулём. По словам адвоката МКА "Советник-Центр" Анастасии Яковлевой, именно эти категории медикаментов рискуют попасть в черный список для водителей.

Сегодня в российском КоАП предусмотрены три типа опьянения: алкогольное, наркотическое и психотропное. Но в ближайшем будущем список может пополниться ещё одной строчкой — лекарственное опьянение.

Цена за ошибку — 45 тысяч рублей

"Если закон примут, человек, который сел за руль после приёма запрещённого препарата, будет нести такую же ответственность, как пьяный водитель", — объясняет Яковлева. Это означает: штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Всё - по статье 12.8 КоАП РФ.

Как будут выявлять такие случаи? Вероятно, водителям придётся привыкнуть к новым форматам проверок — с анализами и расширенным списком "небезопасных" веществ. Пока же закон только на рассмотрении, и точных методик контроля не называют.

Что это значит для водителей

Если ты привык снимать стресс таблетками перед дорогой или принимаешь лекарства по назначению врача — есть повод насторожиться. Скоро простая аптечка может стать причиной серьёзных проблем с ГАИ. Следи за новостями — в случае принятия закона перечень запрещённых препаратов будет официально опубликован.

Уточнения

Апте́чка — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи. Может также содержать лекарственные средства для оказания медикаментозной помощи и медицинской помощи. «Аптечкой» также называют ящик, сумку, в которой находятся средства и инструменты. Состав и размер аптечки варьируется в зависимости от предполагаемых условий оказания помощи, характера заболеваний и травм, а также количества человек, которым может быть нужна помощь.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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