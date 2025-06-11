Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Борисов исполнит главную роль в новом голливудском фильме о русском поете
Криштиану Роналду в беде: появились новые слухи о CR7 и Оярсабале
Яйцо с загадочным красным пятном внутри? Узнайте, что это на самом деле и можно ли его есть
Никаких уколов и пластики — только сыворотки и потрясающий результат уже через неделю
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Как заставить жимолость плодоносить: 5 секретов, которые изменят урожай
Тёмная тайна грешника Испании Мората в финале против Португалии
Машина может поджарить вас без предупреждения: скрытая опция превращает салон в духовку
Ранний картофель из Дагестана: урожайность достигает 40 тонн с гектара

Этот хлам ворует у вас топливо каждый день — и вы даже не подозреваете об этом

1:50
Авто

Каждый водитель хотя бы раз возил в багажнике то, что давно собирался выбросить или выгрузить: инструменты, бутылки с жидкостями, коробки, старую "резину" или комплект для дачи. И редко кто задумывается, что именно эта привычка может делать поездки заметно дороже.

Багажник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Багажник

Вес, который никто не считает

Любой дополнительный груз в машине — это лишние килограммы, которые напрямую влияют на расход топлива. Даже 20-30 кг могут увеличить "аппетит" мотора на 0,3-0,5 литра на 100 км. А если в багажнике живёт полный комплект зимней резины, "запаска", домкрат, канистра и инструменты — считайте, вы возите с собой пассажира. Постоянно.

В условиях городской езды с пробками, частыми торможениями и стартами эта нагрузка особенно ощутима. И дело не только в бензине — страдают подвеска, тормоза и даже резина, особенно если нагрузка неравномерно распределена.

Что именно "ворует" топливо

Наиболее частые виновники перерасхода топлива:

  • Ненужные канистры с незамерзайкой летом

  • Тяжёлые инструменты, оставшиеся "на всякий случай"

  • Детские санки, ведра, лопаты — сезонные "реликвии"

  • Старые автозапчасти, забытые после ремонта

Всё это увеличивает вес машины и снижает её топливную эффективность. Особенно у автомобилей с небольшим двигателем, которым приходится "тянуть" каждый килограмм.

Привычка, которая экономит

Простой еженедельный осмотр багажника — и вы легко избавитесь от всего лишнего. Выгружайте то, что не нужно прямо в этот сезон. Чем легче машина — тем дольше живёт мотор и меньше вы тратите на топливо.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Домашние животные
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё Аудио 
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Авто
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете Аудио 
Охотится без шума, но живёт как на свалке: что не так с этим идеальным хищником
Домашние животные
Охотится без шума, но живёт как на свалке: что не так с этим идеальным хищником Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
10 японских моторов, которые и сейчас рвут асфальт — спустя десятилетия
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Последние материалы
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Как заставить жимолость плодоносить: 5 секретов, которые изменят урожай
Тёмная тайна грешника Испании Мората в финале против Португалии
Машина может поджарить вас без предупреждения: скрытая опция превращает салон в духовку
Ранний картофель из Дагестана: урожайность достигает 40 тонн с гектара
Тысячи американцев выйдут на улицы: вот что скрывает Национальный день неповиновения без королей
Технологии на службе ухода: как Китай борется с нехваткой кадров для пенсионеров
От гостиной до спальни: гид по выбору идеального ковра в квартиру
Кампус-ду-Жордау — бразильская Швейцария: как город шоколада и трикотажа покоряет сердца туристов
Топ-10 самых спокойных собак: если в вашем доме нужен не охранник, а уют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.