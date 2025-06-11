Машина может поджарить вас без предупреждения: скрытая опция превращает салон в духовку

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Авто

Кажется, что обогрев сидений — это чистое благо. Зимой он спасает от холода, а летом… про него просто забывают. И зря. Именно в тёплое время года эта функция может сыграть с водителем злую шутку.

Ремень безопасности
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремень безопасности

Летом — выключи

Некоторые автомобили активируют обогрев сидений автоматически при запуске двигателя, особенно если ключ зажигания остался в положении "ON" дольше обычного. В жару это не ощущается сразу — пока не станет неприятно горячо под спиной. Кожа начинает "гореть", а если сиденье обтянуто экокожей или дермантином, можно не заметить перегрев вплоть до ожогов первой степени.

Особенно это опасно для детей и пожилых — их кожа более чувствительна. Да и сам водитель рискует, ведь перегрев может вызвать слабость, потливость и потерю концентрации в пути.

Портится не только кожа, но и салон

Обогрев летом не только неудобен, но и вреден для материалов. При длительном включении обогрева в жаркую погоду обивка начинает быстрее трескаться, выгорать и деформироваться. Особенно страдают бюджетные покрытия и старые сиденья.

Плюс — возрастает нагрузка на бортовую электросеть. Это может привести к перегреву реле, оплавлению проводки или срабатыванию предохранителей.

Как избежать проблемы

Проверьте, включается ли обогрев автоматически — у некоторых моделей есть такая "умная" опция. Лучше отключать её в настройках, если позволяет меню автомобиля. Перед посадкой в машину летом убедитесь, что кнопка подогрева не горит.

А ещё - делайте привычку проверять салон перед поездкой: не только зеркала и ремни, но и мелочи вроде кнопки обогрева сидений. Иногда именно они играют главную роль.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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