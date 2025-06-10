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Не трогайте эту кнопку на скорости: из-за неё руль перестаёт слушаться

1:34
Авто

Многие водители даже не подозревают, что невинная кнопка под рулём может привести к полной потере контроля над автомобилем. Её назначение знают не все, а случайное нажатие на скорости может обернуться серьёзными последствиями.

Водитель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Кнопка, которую лучше не трогать

Речь идёт о переключателе регулировки рулевой колонки — он обычно расположен под рулём и позволяет настраивать его по высоте и вылету. Казалось бы, удобно: подогнал под себя и поехал. Но делать это во время движения категорически запрещено.

Дело в том, что при разблокировке механизма рулевая колонка временно теряет жёсткую фиксацию. В момент перестройки положения руль может неожиданно сместиться — особенно если вы держитесь за него с усилием. Потеря контроля на высокой скорости — не самая лучшая перспектива.

Что может пойти не так

Если колонка окажется разблокированной в момент поворота или экстренного манёвра, руль просто уйдёт из рук. Некоторые механизмы фиксации "залипают" в открытом положении, особенно на старых авто. В результате — либо заклинивание, либо внезапный перекос, что особенно опасно на трассе или при обгоне.

Делайте всё заранее

Регулировку руля стоит проводить только на стоянке и при включённом стояночном тормозе. Проверьте фиксацию до начала движения: руль не должен ходить вверх-вниз или на себя/от себя при нагрузке. Даже лёгкий люфт — сигнал, что механизм плохо закреплён.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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