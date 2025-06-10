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Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена

1:53
Авто

Вы замечали, что машина стала хуже заводиться, особенно в холод? Водители часто спешат списать всё на старый аккумулятор. Но иногда проблема вовсе не в нём.

Аккумулятор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аккумулятор

Не спешите покупать новый АКБ

Аккумулятор может прослужить ещё год-другой, но слабый контакт на клеммах полностью сбивает его работу. Из-за окисления или износа зажимов ток проходит плохо, и стартеру просто не хватает "сил".

Автомобиль начинает "тупить" при запуске, а приборы реагируют вяло — типичный симптом, который заставляет водителей хвататься за кошелёк. Хотя иногда достаточно просто заменить или почистить клеммы.

Металл устал — ток ушёл

Со временем сами клеммы теряют форму, особенно если они алюминиевые или повреждены коррозией. Болты не затягиваются как следует, зажим гуляет — и в момент пуска двигателя напряжение резко падает. В результате мотор либо не крутится, либо заводится с трудом.

Поэтому многие опытные автолюбители не спешат покупать новый АКБ. Они просто берут новую пару клемм — это стоит сущие копейки — и надёжно фиксируют их на "банке". Машина снова заводится с пол-оборота.

Как понять, что виновата именно клемма

Если аккумулятор держит заряд, но запуск нестабильный — стоит осмотреть зажимы. Окисление, зелёный налёт, рыхлая посадка — верный знак, что проблема не в батарее. Попробуйте заменить клеммы — и вы удивитесь, как изменится поведение машины.

Стоит ли менять самому

Процедура простая: ключ, отвёртка и немного терпения. Главное — отключать массу перед работой. Новые клеммы лучше выбирать латунные или свинцовые — они долговечнее и не боятся окислов.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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