Как менялись трамваи в СССР: от дерева до металла и мотор-генератора

Трамвай — один из самых узнаваемых символов советского города. Он начинал свой путь в России ещё при царе, но настоящую "трамвайную эру" развернул уже Советский Союз.
От скрипучих деревянных вагонов до надёжных и массовых машин вроде Tatra T3 — трамвай менялся вместе со страной.
1920-1930-е: эпоха дерева и довоенного энтузиазма
После революции трамвай оказался в числе "удобных социалистических транспортов": электрический, городской, без буржуазных излишеств. Использовались деревянные вагоны, унаследованные от Российской империи или построенные по старым чертежам.
Типичные модели: С, Х, М (например, "М" — моторный вагон, "П" — прицепной). Деревянный корпус, ручные двери, скрипучие рессоры. Прост, но надёжен — идеален для молодой советской страны, строящей заводы, а не комфорт.
1940-1950-е: металл, унификация и трамвай-фронтовик
В годы войны трамвай играл стратегическую роль — особенно в осаждённом Ленинграде, где оставался единственным видом транспорта даже под бомбёжками.
После войны появилась модель МТВ-82 (Московский трамвай высоковольтный):
1960-е: приход Tatra и расцвет массовых перевозок
СССР массово закупает чешские вагоны Tatra — на долгие годы они становятся главной моделью в советских городах.
Tatra T3 (с 1961 г.) — легенда:
Tatra T3 — это как "Жигули" среди трамваев: массовый, узнаваемый, вечный.
1970-1980-е: свои разработки и попытки догнать Чехословакию
СССР решил создавать собственные аналоги Tatra:
КТМ-5 (Кировец / Усть-Катавский завод):
Появляются двухсекционные модели (ЛВС-86, 71-608), первые попытки сделать низкопольный вход. Электрооборудование улучшается, но дизайн и комфорт по-прежнему — скорее утилитарные.
Конец 1980-х — 1991: модернизация, но без прорыва
На закате СССР:
СССР не делал роскошные модели. Но он создал трамваи, которые работали по 40-50 лет, ремонтировались "на коленке", ездили по льду, песку и укатанной колее — от Мурманска до Ашхабада.
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