Как менялись трамваи в СССР: от дерева до металла и мотор-генератора

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Трамвай — один из самых узнаваемых символов советского города. Он начинал свой путь в России ещё при царе, но настоящую "трамвайную эру" развернул уже Советский Союз.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Падалкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамвай № 3384

От скрипучих деревянных вагонов до надёжных и массовых машин вроде Tatra T3 — трамвай менялся вместе со страной.

1920-1930-е: эпоха дерева и довоенного энтузиазма

После революции трамвай оказался в числе "удобных социалистических транспортов": электрический, городской, без буржуазных излишеств. Использовались деревянные вагоны, унаследованные от Российской империи или построенные по старым чертежам.

Типичные модели: С, Х, М (например, "М" — моторный вагон, "П" — прицепной). Деревянный корпус, ручные двери, скрипучие рессоры. Прост, но надёжен — идеален для молодой советской страны, строящей заводы, а не комфорт.

1940-1950-е: металл, унификация и трамвай-фронтовик

В годы войны трамвай играл стратегическую роль — особенно в осаждённом Ленинграде, где оставался единственным видом транспорта даже под бомбёжками.

После войны появилась модель МТВ-82 (Московский трамвай высоковольтный):

Полностью металлический кузов.

Просторный салон.

Изначально проектировался как метропоезд (!), но стал флагманом трамвайной сети.

Его использовали в Москве, Ленинграде, Горьком, Киеве и других крупных городах.

1960-е: приход Tatra и расцвет массовых перевозок

СССР массово закупает чешские вагоны Tatra — на долгие годы они становятся главной моделью в советских городах.

Tatra T3 (с 1961 г.) — легенда:

Металлический обтекаемый корпус.

Электропривод, удобное управление, надёжность.

Вместимость — до 120 пассажиров.

Простота в ремонте и эксплуатации.

Вагоны поставлялись десятками тысяч в разные республики СССР.

Tatra T3 — это как "Жигули" среди трамваев: массовый, узнаваемый, вечный.

1970-1980-е: свои разработки и попытки догнать Чехословакию

СССР решил создавать собственные аналоги Tatra:

КТМ-5 (Кировец / Усть-Катавский завод):

Самый массовый советский трамвай (более 14 000 штук).

Простая форма, большая вместимость.

Часто критиковался за пожароопасность и слабую шумоизоляцию.

Появляются двухсекционные модели (ЛВС-86, 71-608), первые попытки сделать низкопольный вход. Электрооборудование улучшается, но дизайн и комфорт по-прежнему — скорее утилитарные.

Конец 1980-х — 1991: модернизация, но без прорыва

На закате СССР:

Разрабатываются новые, более современные модели (ЛМ-93, КТМ-8), но масштабного обновления трамвайного парка не происходит.

Большинство городов продолжают использовать Tatra T3 и КТМ-5, которые уже морально устарели, но держались на "советском запасе прочности".

СССР не делал роскошные модели. Но он создал трамваи, которые работали по 40-50 лет, ремонтировались "на коленке", ездили по льду, песку и укатанной колее — от Мурманска до Ашхабада.