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Военные мотоциклы СССР: байки с пулемётами и коляской

Авто

Когда говорят "мотоцикл с коляской", перед глазами сразу встаёт образ "Урала" или "Днепра" с массивным кузовом и бойцом с пулемётом в коляске.

Мотоцикл М-72 с пулемётом Хабаровск 9 мая 2014 ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл М-72 с пулемётом Хабаровск 9 мая 2014 ф1

Но это не просто штамп кино — такие машины действительно были в строю, и играли важную роль в Красной армии, особенно в годы Великой Отечественной войны.

До войны: становление мотоциклетных войск

В 1930-х СССР осознаёт важность мобильной разведки и связи. Начинается развитие отечественного мотопрома:
В 1933 году появляется ИЖ-7, копия немецкого DKW Luxus 300. Создаётся Харьковский мотозавод — позже он выпустит легендарный М-72. Уже к концу 30-х годов Советская армия имеет мотоциклетные батальоны — мобильные, скоростные, заточенные под разведку, связь, охрану и рейды.

Вторая мировая: расцвет военных мотоциклов

М-72 — легенда войны

Советская копия BMW R71, разработана совместно с немцами до начала войны.

  • Двигатель: 746 куб. см, оппозит, 22 л. с.
  • Вес: около 320 кг, с коляской.
  • Максималка — 90 км/ч.

Мог комплектоваться станковым пулемётом ДП или Дегтярёва, установленным на люльке. Имел ведущую коляску — повышенная проходимость, особенно зимой и на бездорожье.

Фактически, это был трицикл с огневой поддержкой, на котором военные могли передвигаться быстрее, чем пехота, и при этом вести бой.

Тула и Ижевск подключаются

ТМЗ (Тульский мотозавод) начал производство ИЖ-8 и ИЖ-9 — лёгкие мотоциклы для связи и курьеров.
Использовались для патрулирования, разведки, и в тылу.

Тактика применения

  • Разведка: моторизованные группы могли быстро проникать в тыл противника.
  • Связь: офицеры мотоциклетных войск доставляли приказы, когда радио было ненадёжно.
  • Сопровождение колонн и конвоев: особенно в партизанских или опасных зонах.
  • Мобильные огневые точки: пулемёт в коляске обеспечивал быстрый огневой ответ.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  1. Высокая мобильность на фронте.
  2. Возможность установки оружия.
  3. Простота конструкции и ремонта.

Недостатки:

  1. Уязвимость: мотоцикл не бронетранспортёр.
  2. Шумный, заметный, особенно в лесу или при засадах.
  3. Ограниченная проходимость в болотах, снегу (но лучше, чем у обычных авто).

После войны: эхо мото-армии

После 1945 г. мотоциклы не исчезли:

  • М-72 стал основой для гражданского Урал М-72 и Днепр К-750.
  • Военные продолжали использовать мотоциклы вплоть до
  • 1980-х — в связных частях, мотопатрулях, на Парадах Победы.

Советский военный мотоцикл — это не про понты, это про дело. Он не был удобным или быстрым, не гнал по хайвею под хеви-метал. Он тащил по бездорожью связиста с донесением, пулемётчика — к позиции, медика — к раненому. В грязи, в снегу, под обстрелом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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