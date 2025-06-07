Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женатый актёр избегает любовных писем: Артём Ткаченко раскрыл правила общения с поклонниками
Бак тает на глазах — и это не из-за жары: что в машине летом жрёт топливо без спроса
Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет
Грядка заработала вдвое эффективнее, когда соединили этих двоих
Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы
Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько
Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама
Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ

ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов

2:35
Авто

Автомобиль — это не просто средство передвижения, это ещё и платформа для безграничного креатива.

Tatra 77
Фото: commons.wikimedia.org by Cimmerian praetor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tatra 77

Иногда дизайнеры и инженеры, казалось бы, соревнуются, кто сделает машину страннее, необычнее и… экзотичнее. Представляем пять самых экзотичных творений автомобильной мысли, которые способны удивить любого даже в 2025 году.

1. Tatra 77 (Чехословакия, 1934)

Первая в мире серийная машина с аэродинамическим кузовом! В 30-х годах это был настоящий космический корабль на колесах. Мотор сзади, футуристический дизайн — машина, которая опередила своё время на несколько десятилетий. По-современному — король "бокового ветра" и странных взглядов.

2. Rinspeed Splash (Швейцария, 2004)

Экзотика в квадрате — амфибия на четырёх колёсах, которая может не только ездить, но и плыть! Когда хочется выехать на пикник и внезапно — на рыбалку, Splash готов к любым приключениям. Правда, "земной" дизайн вызывает много вопросов.

3. BMW GINA (Германия, 2008)

Это не просто машина — это произведение искусства и инженерной экстравагантности. Вместо обычного кузова — гибкая тканевая оболочка, которая меняет форму по желанию водителя. Представь, что твой автомобиль может "переодеться" в разные "костюмы". Будущее? Скорее сюрреализм.

4. Cizeta-Moroder V16T (Италия, 1991)

Суперкар с 16-цилиндровым двигателем V-образной формы — звучит как фантастика, но это реальность. Машина громоздкая, редкая и необычайно мощная. Редкий зверь на дорогах, который скорее вызовет вопросы, чем восхищение.

5. Иж-2125 "Комби" (СССР, 1973)

Да, это советская экзотика! Универсал с кузовом "фургончик", который умудрился стать настоящим народным автомобилем. Невзрачный дизайн, но удивительная практичность и характер — вот почему он так запомнился.

Экзотические машины — это доказательство того, что автомобиль — это не только транспорт, но и игра воображения, вызов привычному и воплощение безумных идей.

Какую из этих экзотик ты бы рискнул водить?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам
Садоводство, цветоводство
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам Аудио 
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной
Наука и техника
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Последние материалы
Бак тает на глазах — и это не из-за жары: что в машине летом жрёт топливо без спроса
Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет
Грядка заработала вдвое эффективнее, когда соединили этих двоих
Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы
Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько
ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов
Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку
Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.