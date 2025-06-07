ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль — это не просто средство передвижения, это ещё и платформа для безграничного креатива.

Фото: commons.wikimedia.org by Cimmerian praetor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Tatra 77

Иногда дизайнеры и инженеры, казалось бы, соревнуются, кто сделает машину страннее, необычнее и… экзотичнее. Представляем пять самых экзотичных творений автомобильной мысли, которые способны удивить любого даже в 2025 году.

1. Tatra 77 (Чехословакия, 1934)

Первая в мире серийная машина с аэродинамическим кузовом! В 30-х годах это был настоящий космический корабль на колесах. Мотор сзади, футуристический дизайн — машина, которая опередила своё время на несколько десятилетий. По-современному — король "бокового ветра" и странных взглядов.

2. Rinspeed Splash (Швейцария, 2004)

Экзотика в квадрате — амфибия на четырёх колёсах, которая может не только ездить, но и плыть! Когда хочется выехать на пикник и внезапно — на рыбалку, Splash готов к любым приключениям. Правда, "земной" дизайн вызывает много вопросов.

3. BMW GINA (Германия, 2008)

Это не просто машина — это произведение искусства и инженерной экстравагантности. Вместо обычного кузова — гибкая тканевая оболочка, которая меняет форму по желанию водителя. Представь, что твой автомобиль может "переодеться" в разные "костюмы". Будущее? Скорее сюрреализм.

4. Cizeta-Moroder V16T (Италия, 1991)

Суперкар с 16-цилиндровым двигателем V-образной формы — звучит как фантастика, но это реальность. Машина громоздкая, редкая и необычайно мощная. Редкий зверь на дорогах, который скорее вызовет вопросы, чем восхищение.

5. Иж-2125 "Комби" (СССР, 1973)

Да, это советская экзотика! Универсал с кузовом "фургончик", который умудрился стать настоящим народным автомобилем. Невзрачный дизайн, но удивительная практичность и характер — вот почему он так запомнился.

Экзотические машины — это доказательство того, что автомобиль — это не только транспорт, но и игра воображения, вызов привычному и воплощение безумных идей.

Какую из этих экзотик ты бы рискнул водить?