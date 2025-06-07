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Недели тишины, а потом — дорогостоящий ремонт: что скрывает длительная стоянка

2:58
Авто

Кажется, что с автомобилем, мирно простаивающим в гараже, ничего не происходит. Он не бьётся, не тонет, не горит — что может пойти не так? На деле же именно в это время начинаются скрытые разрушения, о которых мало кто задумывается.

Поддержанный автомобиль
Фото: flickr. com by JOHN LLOYD, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Поддержанный автомобиль

Топливо превращается в врага

Первым страдает бензин. Без движения он расслаивается, теряя летучие фракции. Оставшийся осадок забивает фильтры, портит форсунки и ухудшает распыл. Зимой добавляется другая проблема — вода в составе топлива замерзает, создавая ледяные пробки в системе.

Даже если мотор заведётся, он будет работать с перебоями, а расход вырастет. Смесь не сгорает полностью — это прямой путь к засорению камеры сгорания и выпускного тракта.

Двигатель запускается всухую

Когда масло долго не циркулирует, оно скапливается в поддоне. При первом запуске движок работает "всухую" — это наносит микроповреждения металлу. Поршни, валы и подшипники испытывают повышенное трение, что сокращает срок службы всего мотора.

Батарея не прощает пауз

Даже отключённый аккумулятор постепенно разряжается. На клеммах появляется налёт, пластины покрываются сульфатом. Запустить двигатель после долгого простоя — уже задача. А короткие поездки проблему не решают: генератор просто не успевает восстановить заряд.

Время против резины и подвески

Если машина долго стоит, шины деформируются в точках контакта с землёй. Потом на скорости вы почувствуете биение и вибрацию. Подвеска страдает не меньше: сайлент-блоки дубеют, амортизаторы ржавеют, а пружины теряют упругость.

Тормоза тоже не дремлют: колодки прикипают к дискам, поверхность покрывается ржавчиной. В результате — вибрации, писк и неравномерный износ.

Электроника начинает глючить

Окисление контактов, сбои в датчиках, ложные ошибки — всё это результат простой. Электронные блоки не любят сырость и бездействие. Иногда "умная" система сама себя блокирует, думая, что сломалась.

Что делать, чтобы машина не умирала

Раз в 5-7 дней запускайте двигатель и прогревайте его до рабочей температуры, раз в месяц совершайте поездку на 40-50 минут, чтобы разогреть систему, просушить тормоза и зарядить аккумулятор, добавляйте стабилизатор топлива, если машина надолго встанет, обрабатывайте кузов и шасси антикором, особенно если стоянка — не в сухом гараже, проверяйте давление в шинах и при возможности меняйте их положение.

Автомобиль — это механизм, созданный для движения. Когда он стоит, его "органы" начинают болеть. И единственное лекарство — движение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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