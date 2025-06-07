Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три скраба, один аромат — и никакой химии, только нежность
Секретные удовольствия: как бесплатно развлечь детей в Дубае этим летом
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
КАЗ, ЕРАЗ и РАФ: история трёх автозаводов советских республик и их моделей
14 лет брака закрыты: pвезда Что? Где? Когда? Алёна Повышева официально развелась с Юрием Филипповым
Как защитить яблоню от гусениц, не повредив пчёл и будущий урожай
ВИЧ больше не прячется: учёные нашли способ вытащить вирус из укрытия
Не говорите, что не знали: три вещи, которые навсегда портят отношения с кошкой
20 лет любви: как Подольская и Пресняков отметили юбилей знакомства — детали роскошного праздника

Меньше запахов, больше пользы: как лавровый лист спасает салон без химии

2:03
Авто

На первый взгляд идея положить лавровый лист в салон кажется странной — вроде бы из разряда народных суеверий. Но за этим простым приёмом скрывается несколько удивительно практичных эффектов, которые делают поездку комфортнее.

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

Натуральная защита от насекомых

Резкий пряный аромат лавра почти не ощущается человеком, зато мухи, осы и мелкие насекомые его не переносят. Пара листиков под сиденьем или в бардачке — и вероятность нежеланных "гостей" при открытых окнах значительно снижается.

Избавление от запахов

Если в машине задержался аромат табака, сырости или еды, лавровый лист справится с ним не хуже дорогостоящих освежителей. Он не маскирует запахи, а нейтрализует их благодаря натуральным эфирным соединениям.

Для лучшего результата листья стоит размещать в местах, где хуже всего циркулирует воздух: под ковриками, за задним стеклом, в нишах дверей.

Защита пластика летом

Жаркое солнце — главный враг приборной панели и дверных карт. Лавровый лист помогает и тут: эфиры, выделяющиеся в жару, замедляют старение пластика и уменьшают риск растрескивания поверхностей.

Простой индикатор микроклимата

Лист лавра — ещё и индикатор. Если он становится ломким и высыхает за пару дней — в машине слишком сухой воздух. А если темнеет, покрывается пятнами или плесенью — вероятна повышенная влажность. Это повод проверить уплотнители и вентиляцию.

Как использовать правильно

Главное — не использовать измельчённый лавр: он оставляет пыль, которую сложно убрать. Подходят только цельные сухие листья. Раз в 2-3 недели их нужно менять, иначе эффект исчезает.

Минимум затрат, никакой химии — и максимум пользы. Неудивительно, что водители со стажем уже давно держат в салоне скромный бумажный пакетик с лаврушкой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи
Садоводство, цветоводство
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи Аудио 
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Авто
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега Аудио 
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Авто
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский ветеран требует: Запад должен сам ликвидировать Зеленского Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Прощай яркие цвета: этот стильный купальник — новый тренд пляжной моды
Шоколадный миллионы: Турция увеличила экспорт в Россию почти в три раза
10 вещей, которые можно стирать в машинке — а вы точно об этом не знали
Топ-5 самых частых проблем в современных автомобилях и как их избежать
Обнимашки под запретом: вот почему кошки не выносят быть на руках
Жизнь Чака: почему этот фильм Майка Фланагана стал лучшей экранизацией Стивена Кинга?
Без биометрии — не пустят: Литва мешает туристам проехать в Калининград
Меньше запахов, больше пользы: как лавровый лист спасает салон без химии
Знаменитый монстр Несси обладал уникальной стратегией охоты. Спасения от него нет
Сыр как русская рулетка: в каких случаях можно отравиться даже элитным продуктом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.