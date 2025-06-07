Бардачок спасает от жары: лайфхак, который знают не все водители

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Лето, и с каждым днём температура будет только расти. Июнь, июль и август вполне могут выдаться по-настоящему жаркими. А значит, водителям снова придётся искать способы спастись от духоты в салоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон китайского минивэна GAC GN8

Лайфхак: охлаждённый бардачок

Один из самых простых и полезных трюков — превратить бардачок в мини-холодильник. Это не шутка: в большинстве современных автомобилей эта функция уже заложена конструктивно.

Вам нужно найти внутри бардачка маленькую задвижку. Повернув её, вы откроете доступ кондиционированному воздуху внутрь ящика. С этого момента холод начнёт поступать прямо в отделение.

Что можно хранить внутри

Конечно, полноценным холодильником такой бардачок не станет. Но температура внутри понизится достаточно, чтобы:

сохранить лимонад прохладным;

продлить жизнь мороженому;

сберечь шоколад от плавления;

охладить влажные салфетки или косметику в дороге.

Именно в жаркие месяцы такие мелочи особенно ценны — они добавляют комфорта и уменьшают стресс от жары за рулём.

Подходит для большинства авто

Фишка в том, что реализовать этот трюк можно во многих современных машинах — от бюджетных моделей до бизнес-класса. Главное — знать, что искать и не забыть повернуть задвижку перед поездкой. Так что запомните: летом бардачок — это не просто хранилище для бумаг, а ещё и спасение от жары.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

